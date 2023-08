Glem ideen om eldreforlik

I TV 2s partilederdebatt tirsdag tok Frp-leder Sylvi Listhaug til orde for et bredt forlik for å styrke eldreomsorgen. Flere partiledere stiller seg positive til invitasjonen, men Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre er lunken til ideen. Partilederne i SV og Rødt vil knuse drømmen.

Det ble en heftig og til dels springende runde om eldreomsorg i partilederdebatten. Bakteppet var TV 2s kartlegging, som viser at 3.000 nordmenn står på venteliste til sykehjemsplass eller heldøgns omsorgsbolig. Det er en økning på nesten 900 fra forrige gang kanalen foretok en tilsvarende kartlegging, i 2017.

Sylvi Listhaug viste til suksessen med barnehageforliket, som Frp og SV tok initiativet til for 20 år siden. Resultatet ble en storstilt utbygging av barnehageplasser i privat og offentlig regi. I dag har vi full barnehagedekning.

Velgerne må ikke la seg lure.

Listhaug mener politikerne bør gjøre det samme med eldreomsorgen. Men det er ikke første gangen Frp foreslår et eldreforlik. Listhaug kom med en tilsvarende invitt i valgkampen for fire år siden, og Siv Jensen har foreslått det samme flere ganger tidligere.

Jonas Gahr Støre har liten tro på at det er mulig å finne et bredt forlik om eldreomsorgen. «Vi står langt fra hverandre når det gjelder blant annet synet på konkurranseutsetting, anbudsutsetting, det å få kommersielle kjeder inn i eldreomsorgen», forklarer Støre.

Statsministeren har et godt poeng. Alle ønsker en bedre eldreomsorg, men partiene har forskjellig oppskrift på hva som er medisinen. Det gjelder ikke minst i synet på kommersielle aktører. Og Fremskrittspartiet er alene om å ville overføre ansvaret for eldreomsorgen til staten. I dag er det en kommunal oppgave å drive eldreomsorg, og det er altså bred politisk enighet om at slik skal det fortsatt være.

Eldreomsorgen ytes i hjemmet vårt, i en omsorgsbolig eller på et sykehjem. Det er opp til kommunepolitikerne å avgjøre hvordan denne omsorgen skal utføres og hvor mye penger som skal brukes på formålet. Eldreomsorg bør være et sentralt tema i lokalvalgkampen. Kommunepartiene bør ha klare løfter som velgerne så kan ta stilling til når de går til valgurnene om en drøy uke.

Partier som vil bruke mer penger på eldreomsorgen må svare konkret på hvordan dette skal finansieres. Her har man i realiteten to valg: Enten må det kuttes på andre budsjettposter, eller så må kommunen ta inn mer penger gjennom eiendomsskatt. I tillegg har rikspolitikerne et visst ansvar for å legge forholdene bedre til rette for en god eldreomsorg. Dette skjer blant annet gjennom tilskudds- og låneordninger for bygging av sykehjem og omsorgsboliger.

Det er behov for å bruke mer penger på eldreomsorg i årene framover. Men det er bare halve sannheten. Den store utfordringen ligger i å rekruttere nok ansatte til omsorg og pleie rundt om i kommunene. Faktum er nemlig at levealderen øker, og at det blir stadig flere eldre her til lands som trenger hjelp, omsorg og behandling.

Politikerne kan muligens finne samlende løsninger for å rekruttere flere til pleie- og omsorgsyrker. Men i det store bildet er det politiske skiller som ikke bør dekkes over. Velgerne må derfor ikke la seg lure av politikere som forsøker å innkassere lettvint gunst ved å snakke pent om forlik. Politikk handler om å prioritere. Et eldreforlik er derfor en dårlig idé.

