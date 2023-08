Europa går fortsatt på gass fra Vladimir Putin

Den skulle være ganske godt innsatt i energipolitikk som visste at mye av det heftig reklamerte grønne skiftet i Europa var basert på gass fra Vladimir Putin. At tyskerne kunne stenge kullkraftverk fordi russisk gass ville bidra med kraft som var renere enn kull.

De to siste europeiske vintrene har vekket de fleste. Strømprisene gikk rett til himmels da russisk gass plutselig uteble etter at Putin gikk til krig mot Ukraina. Europa måtte finne nye energikilder, blant annet norsk gass.

Russisk LNG sto for 16 prosent av EUs gassimport i første halvår.

Nå går vi en ny vinter i møte, men denne gangen mener forståsegpåerne og ekspertene at strømprisen ikke vil løpe amok. Som du vil huske: Det har regnet mye i Norge i sommer, så våre vannmagasiner er fulle. Og enda viktigere: Europeiske gasslagre er 90 prosent fulle.

Det er gode nyheter at vi kan regne med en strømpris på lavere nivå enn i fjor – selv om prisen trolig vil være høyere enn vi historisk er vant til.

Vi skal la spørsmålet om våre nasjonale energipolitikk ligge i denne omgang, og heller stille et enda større spørsmål: Betyr dette at vår verdensdel nå er uavhengig av russisk gass, på rekordtid og for all framtid? I tråd med EUs plan om å fase ut russisk olje og gass innen 2027?

Svaret på det spørsmålet er dessverre nei. Med utropstegn bak, om du vil.

Ved inngangen til høsten ligger EU nemlig an til å importere rekordmye flytende naturgass, såkalt LNG, fra Russland. For andre år på rad. Importen til EU av russisk LNG steg med 40 prosent mellom januar og juli sammenlignet med samme periode i 2021.

Russisk LNG sto for 16 prosent av EUs gassimport i første halvår. Bare USA leverer mer gass til EU-land. Det er Spania og Belgia som er de største kjøperne i Europa.

Det hører med til historien at EU importerer langt mindre gass fra Russland nå enn før krigen. Det er anslått at importen av russisk LNG til EU-land hittil i år tilsvarer rundt 13 milliarder kubikkmeter med naturgass. Til sammenligning importerte EU-land rundt 140 milliarder kubikkmeter årlig før Putins angrep på Ukraina.

Problemet gjenstår likevel: Europa går fortsatt på russisk gass. Det gjør oss sårbare for hva Putin kan finne på.

