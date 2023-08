Dette var hans største prestasjon

Det er få i verden som forsvarer VM-gull på 5000 meter og da Jakob Ingebrigtsen forberedte seg til denne finalen var det lite som tilsa at han skulle lykkes. Konflikt internt og sykdom i egen kropp satt i ham. 31 grader og høy luftfuktighet møtte ham på stadion. Ut fra forutsetningene er dette den største prestasjonen han har levert.

Han la seg rett ned på tartandekket. Han så like livløs ut som Petter Northug etter sine verste femmilsløper. Det var neppe mye igjen, verken i hode eller beina. Så kom han seg opp og vi får håpe han var i stand til å nyte og fordøye øyeblikket. Spanias Mohammed Kafir var strålende fornøyd med sølvet.

Fokuset på forholdet mellom han og tidligere treningskamerat Narve Gilje Nordås kom heldigvis i skyggen. Men det har kostet. Nordås møtte veggen i finalen og sa rett ut at han var tom, først og fremst mentalt. Det er første gang han har vært i VM-finaler (bronse på 1500 meter) og det er første gang han har stått i en mediestorm.

Dette innrømmet han etter løpet samtidig som han i hvert fall ga ett rosende ord i TV-intervjuet om Jakob: – Imponerende. Det var et understatement. Om et år skal de kanskje begge i en ny finale i OL i Paris. Gilje Nordås er da ikke en anonym norsk deltager lenger. Også han må takle en ny hverdag. Men denne kvelden framsto han som en voksen taper.

Finaleløpet ble en ny studie i taktisk og mental manøvrering. Jakob Ingebrigtsen framsto like iskald som alltid, men denne gangen hadde han ikke kontroll. Han ledet løpet første gang da det var to meter igjen. Belastningen han står i vil han selv tone ned, men det er opplagt at hele opplegget rundt ham må vurderes. Det kan være tilfeldig at han ble syk akkurat under VM, men den utenomsportslige støyen kan knekke sterkere folk enn Jakob I.

I VM-finalen i Budapest fikk han det største publikum i karrieren. OL-gullet på 1500 meter i Tokyo skjedde foran nesten tomme tribuner. Støyen rundt hans egen person har også nådd ut over det rent sportsinteresserte publikum. Jeg vil tro NRK1 hadde brukbare seertall denne kvelden.

Jakob er bare 22 år og har gitt seg selv og omgivelsene usedvanlig mange store øyeblikk allerede. Han har gull i alle mesterskap. Men han vil bli en enda større perfeksjonist. Nå kan han legge tidenes mest turbulente uke bak seg og se fremover. Hvis det er riktig at motstand gjør deg sterkere har han nye kort på hånda etter dette.

