Senterpartiet får igjen spille rollen som bondehæren som hisser opp ekspertene i Oslo

Denne uka varslet regjeringen at den vil åpne ti ny polititjenestesteder til neste år, fra Karlsøy i nord til Kvinesdal i sør. Disse kommer på toppen av ni mindre tjenestesteder som allerede er etablert i løpet av år. Som leseren tør vite: Dette er en blank seier for Senterpartiet.

Dette er også en meget smart valgkampstrategi av Senterpartiet – men ikke av den grunnen du skulle tro.

Det er mulig Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl vil få noen ekstra stemmer i kommunene som får nytt tjenestested. Men først og fremst vil Senterpartiet tjene på at de har klart å hisse opp sine evige motstandere: Kommentatorer og bedrevitere i Oslo.

Nå får Senterpartiet igjen spille rollen som bondehæren som hisser opp Oslo-kommentariatet og ekspertene

I Aftenposten harselerer kommentator Andreas Slettholm med beslutningen. Han er ikke alene. Dagens Næringsliv mener vi med dette vedtaket er «ved reverseringspolitikkens kjerne», når man lytter mer til vanlige folk enn til fagfolk.

Motstanden fra kommentatorer i Oslo er gull verdt for Senterpartiet. Det er faktisk nesten som om det var 2019 igjen, som Slettholm i Aftenposten skriver.

Nå kan Senterpartiet, om enn for en stakket stund, igjen være partiet som slåss mot bedrevitere, såkalt nødvendige og uunngåelige prosesser og mot sentraliseringen.

Senterpartiets beste poeng når det gjenoppretter og oppretter polititjenestesteder er: Hvorfor må det være en naturlov at staten og myndighetene skal trekke seg tilbake fra lokalsamfunn landet rundt?

[ Lars West Johnsen: Putins blodige beskjed: Ingen utfordrer fyrsten og overlever ]

Det er nemlig slik det oppleves mange steder. De mister politiet, brannvesenet, NAV-kontoret, domstolen. Penger spart, heter det på nasjonaløkonomisk. «Forsøk på å organisere samfunnets ressurser mer effektivt», på DNsk.

Tapt trygghet, heter det lokalt. Der mange sågar savner kemneren, som i det minste var en slags livline til staten.

Det var dette Senterpartiet var så gode til å få fram da partiet var oppe i 20 prosent på meningsmålingene for noen korte år siden. Det er dette mediefolk og andre synsere i de store byene tilsynelatende aldri vil forstå.

Så er det selvsagt nødvendig å være kritisk til hva regjeringen foretar seg. Det er trolig sant som politiets egne anbefalinger og Politiets Fellesforbund sier: Disse nye tjenestestedene kan gå på bekostning av andre, viktige satsinger i politiet.

Det er også fullt mulig å peke på en rekke andre politikkområder der Senterpartiets retoriske kamp mot tidsånd og «sånn må det bare være»-politikk kunne vært ført minst like effektivt.

Det lar seg hevde at Senterpartiet velger seg de enkle symbolsakene i form av reversering av fylkessammenslåinger, gjenopprettelse av lærerutdanningen på Nesna og polititjenestesteder – og svikter i de større spørsmålene.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Som i forsvaret for Ullevål sykehus. Vedums argumentasjon om en stat som trekker seg tilbake er minst like viktig og riktig der. På Ullevål selger det offentlige en attraktiv tomt for å finansiere et nytt sykehus. «Det blir helt feil å utvikle landets hovedstad ut fra bedriftsøkonomisk tenkning», sa Vedum før valget i 2021.

Nå sier han ingenting om den saken, for Ullevål-kampen ga han opp allerede under regjeringsforhandlingene på Hurdal. Trolig fordi den er vanskeligere å kjempe både internt i regjeringen og ute i virkeligheten enn det er å gi penger til å opprette nye polititjenestesteder.

En slik kritikk av Senterpartiet og regjeringen ville kunne treffe en nerve. Partiets velgere er trolig ikke veldig fornøyd med at Senterpartiet plukker selektivt blant valgløftene sine og velger minste motstands vei.

Nå kan Vedum og hans tropper i stedet smile på veien mot valgdagen i september. For nå får de igjen spille rollen som bondehæren som hisser opp Oslo-kommentariatet og ekspertene.

Det er en rolle Vedum og Senterpartiet spiller veldig godt.

[ Jonas Bals: Om du er en tyrann, frykter du ukrainerne ]

---

Nye polititjenestesteder

Følgende kommuner får nye polititjenestesteder i 2024:

Hemsedal (i vintersesongen)

Karlsøy

Kvinesdal

Levanger

Lillestrøm (Sørumsand)

Nesodden

Rakkestad

Sør-Odal

Vaksdal

Åseral

I tillegg har regjeringen etablert polititjenestesteder i ni kommuner i løpet av 2023.

---

[ Lars West Johnsen: Country vinner Trumps kulturkrig ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen