Spanias suksess, Norges veiviser

Tidenes mest sette fotball-VM for kvinner endte i en finale der mesterskapets mest kontroversielle lag vant hele greia. Konflikten internt i det spanske landslaget er behørig omtalt. Når man står igjen som VM-vinner etter deres aller første VM-finale, forteller det om en bredde i spansk kvinnefotball få andre kan matche. Over et titalls spillere som trakk seg, måtte erstattes. De skrev spansk VM-historie.

Som i det spanske herrelandslagets gullalder kommer flertallet av spillerne fra Barcelona. Det betyr pasningskvalitet på skyhøyt nivå, presisjon i alle lagdeler og tempo i omstillingene. Det siste slår oss som den største utfordringen når Norge skal finne sin plass på den internasjonale scenen. Norge forsvant ut av mesterskapet i 8-delsfinalen, det var egentlig helt forventet. Verre var det at Norge kom til den cupkampen på grunn av et sjokkresultat i en annen kamp. Norge vant en av sine fire kamper i VM. Totalt sett var mesterskapet en norsk fiasko.

Caroline Graham Hansen kommer til sesongoppkjøringen i Barcelona omgitt av verdensmestere. Hun ble VMs mest omtalte norske spiller etter sin utblåsning etter Norges andre kamp der hun ble vraket i startelleveren. Vi fikk et innblikk i spenningene internt og hvilke utfordringer landslagssjef Hege Riise har i fortsettelsen med dette laget.

En av VMs konklusjoner er at kollektivene har vært sterkere enn enkeltspillere. Det er dit også Norge må komme. Spania var ikke favoritten før mesterskapet, det var først og fremst USA og England. Men USA forsvant ut etter et minnerikt centimeterdrama mot Sverige der våre nordiske bronsevinnere hadde hellet med seg. Spania vant etter en rask kontring som ble avsluttet av kaptein Olga Carmona. Hun spiller for Real Madrid. Barcelonas Aitana Bonmatí ble kåret til VMs beste spiller.

Norges neste oppgave er den nyetablerte Nations League som starter mot Østerrike 22. september. Frankrike og Portugal er de to siste lagene. Vinneren av gruppa er med i kampen om en OL-plass i Paris, mens kvalifiseringen til EM i Sveits i 2025 starter neste år. Deretter kommer VM i 2027 der arrangørlandet ennå ikke er utpekt. Det er nok av oppgaver og veien fram for Norge er lang. For dette VM viste hvilken global idrett fotball for kvinner er blitt.

---

FAKTA

VM kvinner søndag, finale:

Spania – England 1-0 (1-0)

Stadium Australia i Sydney: 75.000 tilskuere.

Mål: 1-0 Olga Carmona (29).

Dommer: Tori Penso, USA.

Gult kort: Salma Paralluelo, Spania, Lauren Hemp, England.

Bronsekamp lørdag: Sverige – Australia 2-0.

---

