Vålerenga bygger et nytt lag. Og da er null mål mot Molde helt greit

For det er jo bare noen uker siden disse to lagene møttes på Intility i Geir Bakkes VIF-debut som sjef, og da endte det 0–4. Altså kan man statistisk måle stor framgang. Og det er å få orden på forsvaret som ble Geir Bakkes jobb nummer en. Når det er på plass må angrepsspillet utvikles. Det er rart å se et VIF uten offensivt spill. Men nå handler det om å berge poeng. Og det gjorde de faktisk denne lørdagskvelden.

Kanskje Geir Bakke tok et blikk bort på Molde-benken og så hvem som satt der blant innbytterne: Magnus Wolff-Eikrem, Ola Brynhildsen, Martin Linnes, Kristoffer Haugen, Eirik Hestad. De fleste av dem kom inn i den mer og mer fortvilte Molde-jakten på en scoring i denne kampen. Men med Jakob Storeviks reaksjonsredninger og Stefan Strandbergs rutine klarte VIF å holde unna. Ja, de hang i tauene. Men det er lov.

Det er et klasseskille i norsk toppfotball. Mellom dem som er i Europa og dem som ikke er det. Molde er en motstander unna å kvalifisere seg til Mesterligaens gruppespill og hanke inn millioner av kroner som andre klubber bare kan drømme ut. Derfor hvilte de sju av spillerne fra start som sannsynligvis spiller playoff til Mesterligaen kommende onsdag. Men de har en bredde i stallen som bare Bodø/Glimt kan matche dem. Og som kunne ha ledet med tre mål mot VIF etter et kvarter.

For Vålerenga handler resten av sesongen om å berge plassen i Eliteserien, og kanskje pynte på sesongen med en mulig cupfinale i desember. Men vi føler at Geir Bakke nå nærmest bygger et lag fra scratch. Han valgte et keeperbytte da han kom og det er vrient å kritisere valget av Jacob Storevik som førstekeeper. Han har ikke tapt etter at han kom inn og mot Molde ble han en indirekte matchvinner.

[ Spillerbørsen: Dette er Vålerengas karakterbok ]

Han har hentet en ny østerriksk midtstopper som fortsatt trenger tid, Elias Hagen har kommer fra IFK Göteborg og lørdag fikk vi se den første halvtimen til Andrej Ilic som spiss. En stor og sterk boksspiller som skal heade eller skyte inn mål. Serberen har store ambisjoner på egne vegne. Kanskje får han sin første kamp fra start i neste kamp mot Odd. Sportssjef Joacim Jonsson var ikke i Molde, for han er ute på jakt etter flere forsterkninger.

Molde-spillerne kritiserte VIF for mangelen av eget spill. Det endte 5–0 i målsjanser på Aker stadion. Det er helt greit. For VIF er det viktigere å holde nullen og ta med seg poeng enn å tape 2–3 etter en festlig kamp.

Lagets store utfordring er å blomstre på hjemmebane. Da må de først finne den tryggheten som gjør at det kan satses sprudlende offensivt, slik at spillet på banen kommer à jour med livet på Østblokka. Det er det alle i og rundt Vålerenga nå venter på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen