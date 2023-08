En vond, familiær VM-strid

Jakob Ingebrigtsen jakter VM-gull både på 1500 og 5000 meter i Budapest og den første distansen har sine innledende runder lørdag kveld. Der deltar også Narve Gilje Nordås som har hatt enorm fremgang under sin trener Gjert Ingebrigtsen, velkjent far av nevnte Jakob og kjent for alle dem som fulgte reality-dokumentaren om denne unike idrettsfamilien for noen år siden.

For halvannet år siden brøt Ingebrigtsen-brødrene med sin far og ønsket han ikke lenger som trener. De konkrete grunnene utenom “slitasje” er ikke gitt, men det handler om en vond og privat familiekonflikt.

Likevel har Jakob Ingebrigtsen hatt stor sportslig framgang med gull og sølv fra OL i Tokyo i fjor og to gull i EM. Nå jakter han to VM-gull i Budapest. Samtidig har Narve Gilje Nordås tatt store steg på samme distanser som Jakob. Ideelt sett skulle disse to vært treningskamerater som gjorde hverandre enda bedre. I stedet startet VM med en oppsiktsvekkende pressekonferanse med Nordås som sa rett ut at han hadde et ikke-eksisterende forhold til sin landslagskollega.

Gjert Ingebrigtsen trener en av sønnens største rivaler og lagkamerat. (Annika Byrde/NTB)

Som om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ikke skulle være på talefot i fotballandslaget.

Grunnen er altså at omstridte Gjert Ingebrigtsen har treneransvaret for Nordås, men Gjert får ikke være en del av den norske VM-troppen og får ikke adgang til de områdene der de aktive forbereder seg. Norges Friidrettsforbund ville ikke akkreditere Ingebrigtsen senior. TV2 erfarer at det skyldes at forbundet mener det kan gå utover Jakob Ingebrigtsens prestasjoner. Sistnevnte vil ikke snakke om denne konflikten.

Friidrett er individuell idrett og vi har opplevd tøffe personmotsetninger før. På 80-tallet var rivaliseringen mellom Grete Waitz og Ingrid Kristiansen velkjent, men ikke på denne ubehagelige måten. Waitz og Kristiansen var faglig uenige, og det er lov. Her er en familiekonflikt blandet inn i et landslag som skal prestere på øverste nivå. Konflikten burde vært løst før dette mesterskapet begynte. Vi vet ikke hvilke forsøk på forsoning som er forsøkt, men nå er situasjonen låst.

I løpet av få måneder er Narve Gilje Nordås vokst til å bli en medaljekandidat i et VM i friidrett (toer i Diamond League i London tidligere i sommer), og det er i sannhet ikke så mange vi har av slike. Men Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm har skjemte oss litt bort de siste årene. Her kan vi få en VM-finale med to nordmenn som ikke snakker sammen. Der treneren til den ene er faren til den andre. Unikt? Ja. Vondt? Opplagt.

