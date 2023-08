Femten spillere trakk seg. Men opprøret ga VM-finale

Kan konflikter utnyttes positivt? Mange mener ja, og da kan man jo ta et dypdykk i det som har skjedd i spansk kvinnefotball det siste året. Femten spillere skrev et brev til forbundet der de krevde en rekke endringer, blant annet landslagssjef Jorge Vildas avgang. Det gikk ikke forbundet med på og da trakk alle femten seg fra landslagsspill.

Hva tenker de nå? Og hva tenker landslagssjefen? Jo da, rammebetingelsene og de økonomiske ordningene ble bedret, men Vildas ble i stillingen i visshet om at flertallet av spillene ville ha ham bort. Han svarte med å forynge for fornye laget av den flommen av spanske talenter som er på vei. Det er lett å hevde at han fikk siste ord.

Med en historisk VM-finale som svar, er det vrient å kritisere den spanske strategien. Men det så ikke slik ut da laget tapte 0–4 for Japan i gruppespillet da laget ble kontret i senk av laget som senere slo Norge ut av mesterskapet.

Sveriges Fridolina Rolfo (t.h.) trøstes av Spanias Mariona Caldentey etter at semifinalen er over. (SAEED KHAN/AFP)

Tre av spillerne kom tilbake, blant andre Barcelonas Aitana Bonmatí, som er dynamoen i dette laget. Men Spanias og Barcelonas største stjerne, Alexia Putellas, var ikke med i tirsdagens semifinale etter alle skadene hun har slitt med. Kan hun bidra i finalen?

Sverige kom seg til semifinale etter en svært heldig seier over verdensener USA i 8-delsfinalen (på straffespark). Da var keeper Zecira Musovic helt avgjørende med matchvinnende redninger underveis i kampen. Det spanske vinnermålet som Olga Carmona banket inn via tverrliggeren i siste ordinære spilleminutt tirsdag, skulle hun utvilsomt ha reddet.

Mange svensker hadde kvittert ut finalebilletten for tidlig. Svenskene møtte spansk teknikk med sin egen fysikk og høyt press. Men angrepsspillet deres ble for statisk. Det er fattig trøst at Sverige befester sin stilling som beste kvinnelag i Norden etter at Norge og Danmark forsvant ut tidlig.

Spania møter enten England eller vertsnasjonen Australia i søndagens VM-finale. England er fortsatt favoritt til VM-tittelen, men Australia har støtte av en fullsatt stadion i Sydney. Den semifinalen spilles onsdag klokka 12.00. Sverige skal spille bronsefinale dagen før. Da de gikk av gresset i går så det ut som de like godt kunne reise hjem.

VM-sluttspillet kvinner i Australia og New Zealand, semifinale tirsdag:

Spania – Sverige 2-1 (0-0)

43.217 tilskuere i Auckland.

Mål: 1-0 Salma Paralluelo (81), 1-1 Rebecka Blomqvist (88), 2-1 Olga (90).

Dommer: Edina Alves Batista, Brasil. Ingen kort.

Andre semifinale: Onsdag 12.00: Australia – England fra Sydney.

---