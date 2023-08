En dårlig uke for alle som heter Hans

Denne uka har jeg tenkt veldig mye på bestefaren min, enda han døde for flere tiår siden. Jeg husker ham som verdens fredeligste, snilleste og mest ettergivende bestefar. «Han hørte til de unge og sterke som gikk løs på gjenreisningen av byen etter vandalens herjinger», som det sto i minneordet om ham i lokalavisa. Han kom fra krigs- og evakueringsgenerasjonen i Finnmark, og var tradisjonell og konservativ. Da han ble familiefar, var det selvsagt han som bestemte hjemme. Men som han pleide å si: «Hos oss har vi det sånn at jeg bestemmer over de store tingene, mens kona mi bestemmer over alle de små tingene. Og hittil har det vel egentlig ikke vært noen store ting».

Men hvorfor har jeg tenkt så mye på bestefaren min i det siste? Jo. Bestefaren min het Hans. Og er det et navn vi har hørt på repeat hele denne uka, så er det Hans. Eller «Ekstremværet Hans», som vel er vandalens fulle navn. Med eksplosiv og aggressiv kraft har Hans stengt veier, revet med seg hus, smadret bruer, forårsaket flommer og ras, og herjet slik at folk har blitt evakuert og mistet både hus og hjem. Hans-titlene har vært mange: «Punget ut hundretusener for å reparere turveien – nå har Hans ødelagt den». «Hans drev nesten 3.000 fra hjemmene sine – nå er de første på vei hjem igjen». «Disse veiene er stengt etter ekstremværet Hans». Selv i Sverige har de vært redde for Hans: «Regnovädret Hans har dragit in över Sverige med skyfall som kan få mycket allvarliga konsekvenser».

Hver gang jeg har sett «Hans» i en overskrift denne uka, så greier jeg ikke å la være å tenke på min bestefar Hans. Det er ikke så ofte vi i familien snakker om ham lenger, siden han har vært død så lenge, men når vi gjør det, er det med kjærlighet og historier som alle handler om at han har bygd eller reparert noe, hjulpet noen og vært snill, eller sagt noe litt morsomt. Som da han var nygift og dro med Hurtigruta nordover sammen med sin unge fru. I Bodø bestemte han seg for å gå på land for å kjøpe noen wienerbrød. Dessverre var han litt sein ned på kaia igjen, og Hurtigruta seilte videre uten ham, med bruden om bord. Noen timer senere fikk hun et telegram fra Hans: «Har kjøpt wienerbrød».

Nei, det har ikke vært lett å forholde seg til de to diametralt motsatte Hans-bildene denne uka. På den ene siden: «Den aggressive ødeleggeren og vandalen Hans». På den andre: «Snille og hjelpsomme Hans, som bokstavelig talt bygde landet». Og hva hadde vår Hans sagt om Ekstremværet Hans? Jeg liker å tro at han hadde vært rystet i sin sjel, og kanskje bekymret seg for svigerforeldrenes hus på Østlandet. Men jeg vet at han ikke hadde likt det vakre, solfylte været de har i nord akkurat nå. Han mislikte sommervarme intenst, og pleide å omtale alt over 15 varmegrader som «uvær».

