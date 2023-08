Etter Barbie-filmen: En fortjent oppreisning for Aqua

Da «Barbie Girl» ble en verdenshit i 1997 kom den nye dansk-norske gruppa i konflikt med Mattel-konsernet, som har rettighetene til den berømte og beryktede plastdukka. De mente sangen urettmessig utnyttet varemerket deres, og dessuten var i overkant dristig («kiss me here/touch me there/hanky panky»). Gruppa og plateselskapet vant, med henvisning til kunstnerisk frihet og retten til satirisk omtale. Og hvis du ikke kan vinne en tvekamp er det bedre å slå seg sammen med fienden. Sangen ble brukt i reklamefilm for Barbie-dukker i 2009, riktignok med en mer familievennlig tekst.

Etter premieren på den svært mye omtalte «Barbie» i sommer er en oppdatert versjon fra filmens soundtrack med Nicki Minaj og Ice Spice høyt oppe på hitlistene. En sample av Aquas original går kontinuerlig gjennom den korte låten. Når de disse ukene opptrer på «We Love The 90′s»-show i Norge er det som selvskrevne hovedattraksjoner, enda mer aktuelle enn da konsertene ble satt opp. Nå som trio med Lene Nystrøm, Søren Rasted og René Dif, mens Claus Norreen har takket for seg siden sist.

Aqua gjør comeback. Den konsertaktuelle trioutgaven av Aqua, med René Dif, Lene Nystrøm og Søren Nystrøm Rasted, aktuelle med We Love The 90s-konserter i Stavanger og Fredrikstad. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Da Aqua ga ut sitt først album i 1997 ble det ikke omtalt på Nye Takter-sidene i Dagsavisen. Dette til tross for at det begynner med «Happy Boys And Girls», som er popmusikk på sitt aller beste og fengende. Aqua var ikke ansett som god tone til å begynne med, selv om de lagde noen av de beste poplåtene. Her er de i godt selskap, historisk sett. Abba, Elton John og Bee Gees var lenge ansett som mistenkelige, men har i stadig større grad blitt genierklært. Wham! er det siste tilskuddet til denne oppgraderingen blant musikksnobber. Aqua har ikke nådd dette nivået ennå, men sangene deres var langt bedre enn mange vil ha dem til.

I et nytt intervju med den britiske avisa The Guardian forteller gruppa som sin tilnærming til sangene, der det viste seg effektivt å gjøre tilsynelatende glade sanger i moll, mens en tristere tekst gjerne kunne gå i dur. Det viser seg også at mange av tekstene stikker dypere enn musikken kunne gi inntrykk av. Aqua lagde udiskutabelt fengende melodier, gjerne med popkulturelle referanser. Lene Nystrøms insisterende stemme med René Difs brautende «rapping» som avbrudd ga dem en egen, umiskjennelig identitet. Det kan hende at den irriterende «Barbie Girl» for mange ble stående i veien for resten av gruppas sanger. Jeg hadde det sånn selv. Jeg tok det opp med dem i et intervju i forbindelse med deres comeback i 2009.

– Jeg synes fortsatt det er en god popsang, som en parodi på den perfekte kvinnen som mange prøver å bli, sa Lene Nystrøm. Et utsagn som i ettertid underbygger manges teori om at den aktuelle filmen ikke bare har omfavnet den gamle sangen, men også bygger hele handlingen rundt innholdet. Hadde «Barbie Girl» en dybde som mange ikke oppdaget i første omgang?

– Vi er stolte av at den er både elsket og hatet. Vi pleier å si at 28 millioner mennesker ikke kan ta feil, sa de i 2009. Men igjen, Aqua hadde mange minst like sterke sanger, mange ganske sofistikerte ballader, som er blitt litt glemt?

– Det er helt sant. De har kanskje ikke fått den oppmerksomheten de fortjener. Men vi kan ikke få det hele, sa de fire den gangen, litt i munnen på hverandre.

Å slå gjennom med en så spesiell sang som «Barbie Girl» satte Aqua i stor fare for å bli et såkalt one hit wonder. Men de fulgte på med sanger som «Dr. Jones» og «Turn Back Time», som også gjorde det svært bra, og igjen tok dem helt til topps i Storbritannia.

AQUA NY CD Suksessen til Aqua var upåklagelig, og platetrofeene kom og kom. (Linnemann, Kristian/NTB)

Jeg skjønte mer av dette etter hvert. Da gruppa kom med sitt andre album, «Aquarius» i 2002, dro jeg til København som å overvære lanseringen på det kongelige biblioteket Den Sorte Diamant. Det var som om noen skulle lansert et nytt album på Nasjonalbiblioteket i Oslo, noe som ikke hadde vært helt utenkelig i dag, men som den gangen framsto som en radikal sammensmelting av høy og presumptivt lav kultur. Lene Nystrøm sang tittellåten «Aquarius» bare akkompagnert av styrkekvartett og pianoet til Claus Norreen. Da de framførte sin nye singel «Around The World» var jeg betatt nok til å utrope Aqua til stor kunst.

Aqua lanserte sitt andre album på biblioteket Den Sorte Diamant i København i 2000. Stor kunst, i følge vår reporter. (NTB Nordfoto/NTB)

Gruppa fikk en ny hit med «Cartoon Heroes», men nyheter om Aqua kom sjeldnere, så den mest sensasjonslystne pressen måtte konsentrere seg om privatlivet til Lene Nystrøm i stedet. I 2001 melde de oppbud. – Vi hadde vært gode sammen, men så mistet vi litt av gnisten. Det var ikke show lenger. Vi har alltid vært pene og pyntelige og ordentlige, og ville gjøre alt ett hundre prosent. Det tar på etter hvert. Når man ikke lenger er helt med i sjelen er det på tide å slutte, fortalte de oss i 2009, men da var de sammen igjen.

Ifølge intervjuet i The Guardian har Aqua ingen nye låter klare for å utnytte den nye oppmerksomheten. De har imidlertid en rekke nye og gamle ideer som bare venter på å bli realisert. En gang, riktignok mens de fortsatt var gift, fortalte Nystrøm og Rasted om drømmen om å dra til Jamaica og spille inn et album i et av reggaemusikkens hovedkvarterer, Studio One. 20 år etter er dette foreløpig ikke blitt noe av, men jeg venter fortsatt spent.

