For å komme seg videre må Norge ta lærdom av sine japanske overkvinner

Allerede etter 45 sekunder kom det første forvarslet fra fotrappe japanske spillere, som fikk brodere seg inn i et passivt norsk forsvar. Slurv i bakre rekker kombinert med en veldig lav blokk var neppe det trener Hege Riise ønsket seg selv om kampplanen var overtydelig. Her skulle det forsvares, og Japan hindres.

På FIFA-rankingen var lagene jevne på papiret før kamp, men der Japan feide gjennom gruppespillet og knuste Spania hele 4-0 i siste gruppespillskamp var det et norsk lag som hanglet seg igjennom. Dermed var det ikke så rart at Norge tok sine forhåndsregler før åttedelsfinalen mot Japan lørdag.

Et japansk lag som har spilt sammen som et lag gjennom flere ungdomsmesterskap, der trener Futoshi Ikeda har ledet den samme spillergruppen til gull i både U19-utgaven av Asiamesterskapet og U20-VM. På A-landslaget har den unge fremadstormende generasjonen selskap av blant andre Saki Kumagai, som var med da Japan vant VM-gull i 2011, tapte OL-finalen i 2012 og tapte VM-finalen i 2015.

I møtet med en ny japansk stormakt var Norge kort og godt underlegne de første 20 minuttene, da Norge la seg lavt og kompakt i en 5-4-1 defensivt der vi ble for passive og ikke forsvarte oss spesielt bra. Det tillot Japan å komme til mange innlegg, og flere av dem ble slurvete klareret. Så også det første baklengsmålet som Ingrid Syrstad Engen styrte i eget mål på et innlegg der Japan ikke hadde noen spillere i Norges 16-meter.

Mot spillets gang utlignet Norge på det første vi skapte i Wellington, og det kom etter en god enkeltmannsprestasjon av Norges offensive ess. Når planen er å ligge så lavt, må spillere som Caroline Graham Hansen og Guro Reiten gjøre mye selv, og det gjorde de på utligningsmålet da Graham Hansen fikk lagt ut til Vilde Bøe Risa som la inn i midten. Der knuste Reiten to japanske spillere i hodeduell, og styrte nydelig inn utligningen i det lengste hjørnet.

Etter det norske utligningsmålet fikk Norge opp intensiteten i forsvarsspillet, som gjorde at det ble langt vanskeligere for Japan å angripe. Det ble mye trilling fra side til side, men få ordentlige målsjanser den siste halvdelen av omgangen. Stort bedre har ikke Norge forsvart seg i dette mesterskapet, og forsvarsspillet må være på det nivået om Norge skal ha noe å gjøre i videre mesterskap.

Norges problem i mange mesterskap på rad har nemlig vært en manglende balanse i laget, der det defensive ikke har vært stabilt nok til å utnytte stjernekraften vi har på topp. Personlige feil, slurv og for dårlig duellkraft bakover i banen har vært en gjenganger i for mange år, og dessverre var det nok en personlig feil som forærte Japan sitt andre mål for dagen.

Der Vilde Bøe Risa leverte et strålende innlegg og fikk målgivende på Guro Reitens mål, var det hennes inngripen som skapte Japans andre mål også. Hennes pasning bakover i egen 16-meter mot Tuva Hansen ble snappet opp like foran egen fem-meter, som gjorde at Risa Shimizu fikk en enkel jobb med å sende Japan tilbake i ledelsen. Det er utilgivelig for Norge å gi vekk mål i et VM-sluttspill på den måten vi gjorde to ganger i åttedelsfinalen mot Japan.

Etter hvilen hadde Norge omtrent ikke ball, og frem til kvarteret før mål skapte Norge ingen sjanser. Plutselig fikk Karina Sævik en stor mulighet, etter at Caroline Graham Hansen igjen hadde vist frem dribleferdighetene. Men VIF-spissen dro skuddet sitt utenfor, og minuttet senere fikk Frida Maanum en skuddmulighet fra like utenfor 16-meteren som hun satte midt på keeper.

Norge hadde fem minutter etter pausen der vi hevet oss og skapte to sjanser, før Japan punkterte kampen og viste den gjennombruddskraften de har blitt så kjent for. En nydelig ball i bakrom sørget for at VMs toppscorer Hinata Miyazawa kom alene med Aurora Mikalsen, og satte iskaldt inn 3-1-målet.

Japan var overlegne kollektivt og har det Norge mangler aller mest. De er samspilte som få, og har et etablert grunnspill og en defensiv trygghet som gjør at de alltid vil skape sjanser. I lang tid har det vært en kime til konflikt innad i det norske landslaget, og mangelen på kollektivtet, samspill, personlige feil og duellkraft gjør at Norge ikke vil få utnyttet sin gode generasjon før det blir endret.

Kampfakta

Fotball-VM kvinner, åttedelsfinale

Japan – Norge 3-1 (1-1)

Wellington, 33.042 tilskuere

Mål: 1-0 Ingrid Syrstad Engen selvmål (15.) 1-1 Guro Reiten (20.), 2-1 Risa Shimizu (50.), 3-1 Hinata Miyazawa (81.)

Dommer: Edina Alves

Norge (4-2-3-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde (Sara Hørte fra 88.), Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Tuva Hansen (Ada Hegerberg fra 74.) – Vilde Bøe Risa (Frida Maanum fra 63.), Ingrid Syrstad Engen – Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Emilie Haavi (Karina Sævik fra 63.) – Sophie Román Haug.

