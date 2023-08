Trumps amerikanske krig

Bildene og lyden av Donald Trump som står under paraplyen på rullebanen og forteller den frammøte pressen om hvilken trist dag det er for Amerika, er bare vanvittige. Han fordriver løgner med flere løgner, og fortalte publikum hvor trist han ble av å se Washingtons forfall etter at han forlot byen i vanære i 2021.

Donald Trump forholder seg ikke til anklagene og den dramatiske tiltalen som kom tirsdag. Han forholder seg ikke til virkeligheten. Det er absurd. Men Trump og hans støttespillere får feste i store deler av befolkningen for sin historie om at tiltalene mot han er oppspinn og en politisk vendetta. I denne historien er Trump offeret for en politisk forfølgelse «som ikke hører hjemme i Amerika». Det er fare på ferde nå, for splittelsen i USA er tiltakende. Kilen Trump nå hamrer inn i sitt forsøk på å unngå straff, er gedigen og effektiv.

Øverst i det rettslige hierarkiet sitter hans venner

Han er anklaget for det som i praksis er forræderi og statskupp, for å forsøke å bli ved makta gjennom løgn og manipulasjon. Trump prøvde å undergrave det amerikanske demokratiet, og nå har han gått til åpen krig mot den amerikanske staten. Han setter sine tilhengere opp mot den føderale sentralmakta i landet, og søker beskyttelse i politisk kaos. Han jobber aktivt for å øke splittelsen og med det true USA.

Vi vet ikke hva som venter etter presidentvalget om 15 måneder, men alt tyder på at Donald Trump blir president Joe Bidens motkandidat. Det er i seg selv en situasjon veldig få trodde var mulig. Selv som dømt forbryter kan han stille til valg. På grunn av det amerikanske valgsystemet, er det heller ikke usannsynlig at han kan vinne − mot en upopulær Biden. Svært få stemmer kan vippe nok delstatsresultater i Trumps favør, selv om han skulle tape stort i antall stemmer totalt.

Trumps mål er nok aldri å møte i en rettssal, men å drive oppholdende strid og utsette alle rettslige prosesser så lenge at han rekker å bli valgt. Han kan be om utsettelser og anke alle avslag helt til Høyesterett. Han vil også med alle midler forsinke alle påbegynte rettsprosesser. Øverst i det rettslige hierarkiet sitter hans venner. Høyesterett er overbefolket med konservative dommere plassert der av Trump selv. Rekker han å bli president i USA før han er dømt, er verden i totalt ukjent territorium. Han kan utnevnte en justisminister som blokkerer sakene mot han eller han kan benåde seg selv.

Hvis dette ikke umulige scenarioet skulle bli virkelig −etter tiltaler for statskupp og forsøk på å sette demokratiet til side − hvordan vil hans politiske motstandere reagere? Hvordan takler det amerikanske etablissementet og statsforvaltningen en president uten legitimitet? Vil de akseptere situasjonen og forholde seg lojalt til lovene og reglene som Trump, med mål om å omstøte et lovlig valg, har brutt? Eller møtes lovløshet med andre midler?

Det er mange spørsmål. Det blir 15 lange, ubehagelige og grensesprengende måneder. Og kanskje noen rystende år.

