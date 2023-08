Trump i knestående

Sent tirsdag norsk tid ble ekspresidenten tiltalt for sin rolle i valget 2020 og i opptøyene i Washington 6. januar 2021. I fire tiltalepunkter blir han anklaget for ulike sammensvergelser med mål om å omstøte valgutfallet og bli ved makta. Strafferamma er 20 års fengsel for å slåss mot den amerikanske staten.

Dramatikken har ingen ende for den skandaliserte tidligere presidenten. Ikke mindre enn fire etterforskninger har vært rettet mot Trump. Nå er det tatt ut tiltale i tre av fire saker, og en fjerde venter. I mars må Trump møte i retten i New York. Der venter den såkalte Stormy Daniels-saken. Trump er anklaget for regnskapsjuks og misbruk av valgkampmidler. Dette er langt på vei en bagatell i forhold til alvoret i de andre sakene.

Han staket ut kursen mot en nasjonal krise som kunne blitt blodig og farlig

I midten av juni møtte Trump i retten i Miami for å få sine anklager lest opp av justisdepartementets spesialetterforsker Jack Smith. Han hadde løyet, motsatt seg etterforskning og hindret offentlige tjenestemenn fra å gjøre jobben sin. De mest alvorlige anklagene var knyttet til ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede, høysensitive dokumenter fra hans tid som president. Torsdag ble det tilført ytterligere tre tiltalepunkter etter at det er avslørt at Trump har forsøkt å ødelegge bevis. Saken skal for retten i mai neste år.

Tirsdag ble brudd på spionasjelovgivningen og undergraving av nasjonal sikkerhet toppet med det som de facto er anklager om statskupp. Han anklages nå for å ha undergravd og motarbeidet den føderale myndigheten med ett siktemål: Å forbli president i USA. Gjennom beviselig falske påstander om valgfusk, forsøk på å hindre at valget ble gjennomført og opptellingen av stemmer ble gjort i henhold til loven, som i Georgia, og ved å planlegge å bruke justisdepartementet til å gjøre falske etterforskninger av påstått valgfusk. Det siste med formål om at et knippe delstater lovlig kunne omgjøre valgresultatet og sikre Trump fire nye år.

[ Jo Moen Bredeveien: Er virkelig politikken så kynisk og selvsentrert som sommerens skandaler kan gi inntrykk av? ]

Den 45 sider lange tiltalen er sjokkerende lesing. Metodisk går den igjennom alle Donald Trumps paniske forsøk på å konstruere en annen virkelighet enn den faktiske. Donald Trump gjorde alt som sto i hans makt, og det er ikke lite når man er president i USA, for å sette demokratiet til side og klynge seg til posisjonen på toppen. Som en diktator.

Han mante til opprør, han løy og han misbrukte sin makt. Han undergravde demokratiet, satte delstatene opp mot den føderale staten og staket med det ut kursen mot en nasjonal krise som kunne blitt langt blodigere og farligere enn opptøyene 6. januar.

Fortsatt gjenstår en sak, den lokale etterforskningen av Trumps forsøk på presse myndighetene i delstaten Georgia til å erklære han som valgets vinner. Forsøket er sentralt også i den føderale tiltalen, men alt tyder på at det reises sak mot Trump også i Georgia. Tiltalen er ventet senere denne måneden.

Trump vakler nå. Dette siste slaget er hardt. Til tross for etterforskninger og tiltaler, har han virket uangripelig og er uten reelle utfordrere i det republikanske partiet i kampen om å bli høyresidens presidentkandidat november neste år. Trumps posisjon er ikke svekket, og hans støttespillere svelger unna historiene som spinnes av han og av andre sentrale republikanere om at de rettslige prosessene kun er politisk motivert. Det skal, utrolig nok, være Trump som er offer for maktmisbruk av president Joe Biden.

Men fire runder i retten vil koste både tid, penger og krefter av den 77 år gamle mannen. Han er nå fanget i sitt eget nett av løgner. Bare én ting kan redde han: Han må vinne presidentvalget og fortsette jobben fra innsiden med å knuse det amerikanske demokratiet.

[ Stian Bromark: Velkommen til helvete, idioter! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen