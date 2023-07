Graham Hansens revansj ga Norge et forventet avansement

Et norsk landslag som har underprestert kraftig så langt dette mesterskapet, mot et landslag som kommer fra en stor opptur etter seieren over New Zealand. Det var en vanskelig inngang inn mot Norges avgjørende kamp i gruppespillet, men samtidig er det også viktig å ta med seg hvor stor nivåforskjell det faktisk skal være på Norge og landet som ligger på 46. plass på FIFA-rankingen.

Mediene har skrevet side opp og side ned om konflikter, dårlig lederstil, uro og det som er, men faktum er at Norges spillertropp skal være mer enn god nok til å slå Filippinene komfortabelt. Uavhengig av Graham Hansens utskjelling, splitting i garderoben og alle problemene som har oppstått i kjølvannet.

Det fordrer naturlig nok at de norske spillerne får ut det de er gode for i en viktig landskamp. Det har ikke bare vært enkelt for verken norske kvinner eller menn på mange, mange år. Damelandslaget har vært preget av uro og konflikter i mange år, og da var det en tilnærmet perfekt start på kampen å få en tidlig scoring signert stjerneinnbytter Sophie Roman Haug.

Roma-spissen kanaliserte sin indre Marko van Basten, da hun sendte et flott innlegg fra Vålerengas Thea Bjelde over keeper og via stolpen og inn på volley. 6 timer og 47 minutter tok det altså fra Guro Reitens 4-1-scoring mot Nord-Irland i EM i fjor til Sophie Roman Haug igjen fikk Norge på scoringstavla i et mesterskap.

Og det stoppet ikke der. Haug var frempå igjen ikke så lenge etterpå, men denne gang med et nydelig hodestøt. Igjen var det et innlegg fra høyresiden, igjen trakk Haug seg fri på bakerste stolpe og igjen satte hun avslutningen i en fin bue utagbart for Filipinenes keeper Olivia McDonald.

Det å vrake Caroline Graham Hansen av taktiske grunner på et middels landslag som sliter med å score mål var en ufattelig avgjørelse, og mot Filipinene viste Graham Hansen virkelig hva hun var god for. Stjerneangriperen fra Barcelona var påskrudd fra start, og tok virkelig tak i kampen med sine dribleferdigheter og skapte flere farligheter før hennes glimrende mål fra 30 meters hold.

Et filippinsk selvmål og straffescoring av Guro Reiten ga Norge en pangåpning på den andre omgangen, i en kamp Norge aldri var truet. Til det var kvalitetsforskjellen for stor, og rommene de norske spillerne fikk å boltre seg i var for store. De norske spillerne hevet seg på sin side de også, men møtte samtidig langt svakere motstand enn de har gjort så langt.

Det at Filippinene slo New Zealand sier mer om hvor utrolig svak prestasjon Norge faktisk gjorde i åpningskampen, men mot Norge var de aldri i nærheten. Bedre ble det ikke av at de fikk en kvinne utvist, slik at det for Norge ble en veldig god kamp med mange mål og null baklengs.

Det gjorde nok godt for en spillertropp som har blitt satt under et voldsomt press egentlig fra første dag å få en så god opplevelse, og det gir noe å bygge på. Samtidig er det enormt mye vanskeligere å møte Spania i neste runde, så det blir å ta med oss godfølelsen fra å score mange mål og håpe på det beste. Minimumskravet om å gå videre har blitt oppfylt, om en på litt mer skranglende vis enn først antatt.

Kampfakta

Fotball-VM, gruppe A – runde 3 fra Auckland

Norge – Filippinene 6-0 (3-0)

Eden Park, 34.697 tilskuere

Mål: 1-0 Sophie Roman Haug (6.), 2-0 Sophie Roman Haug (17.), 3-0 Caroline Graham Hansen (31.), 4-0 Alicia Barker selvmål (48.), 5-0 Guro Reiten str. (53.), 6-0 Sophie Roman Haug (90.)

Gule kort: Vilde Bøe Risa, Norge. Katrina Guillou, Filipinene.

Rødt kort: Sofia Harrison, Filippinene.

Dommer: Marie-Soleil Beaudoin

Norge (4-5-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde (Anja Sønstevold fra 68.), Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Tuva Hansen – Caroline Graham Hansen, Frida Maanum (Ingrid Syrstad Engen fra 68.), Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Emilie Haavi (Karina Sævik fra 68.) – Sophie Román Haug.

