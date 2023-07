Kan Graham Hansen og landslagsledelsen samarbeide videre etter totalslakten?

Oppdatert etter Caroline Graham Hansens intervju, kl. 12.52

Etter den elendige starten på mesterskapet Norge fikk der verken spillet satt eller vi fikk med oss poeng fra åpningskampen mot New Zealand, måtte Norge slå Sveits i kamp nummer to. Før den kampen hadde stjerneangriper Caroline Graham Hansen vært syk, men blitt klarert for spill av landslagstrener Hege Riise, før hun likevel vraket Norges mest kreative til start.

Bedre ble det heller ikke av at Ada Hegerberg forsvant ut av lagoppstillingen med en kjenning i lysken like før kampstart, og plutselig var Norges to verdensklassespillere ute av kampen. På ingen måte noen ideell inngang på kampen, der en var uforskyldt, men den andre i høyeste grad selvforskyldt. Vi vet ikke hvor syk Graham Hansen har vært, og om Riises utspill om at hun var klar for spill var taktisk, men en spilleklar Caroline Graham Hansen er selvskrevet på det norske landslaget.

Hvis du som landslagstrener ikke klarer å finne en måte å få plass til en av verdens beste spillere på, i en kamp der Norge må angripe og score mål, må du som trener krysse alt du har av fingre og tær for at laget ditt vinner. Det er en gambling på så høyt nivå at det nesten er en kardinalsynd og ta hatten din og gå-avgjørelse hvis det slår feil.

Etter kamp gikk Caroline Graham Hansen knallhardt ut mot den norske landslagsledelsen, der hun følte seg tråkket på og lite verdsatt. Barcelona-angriperen har slitt med helsen det siste året, og ikke spilt mye på landslaget av den grunn før VM. Kantspilleren skulle være vår offensive drivkraft i dette mesterskapet, og nå ble hun vraket.

Det vil skape bruduljer innad i landslaget, der enkelte vil støtte Graham Hansen og konflikt mellom deler av spillergruppa og landslagsledelsen er aldri positivt. I et mesterskap må alle trekke i samme retning, og spesielt i den situasjonen Norge er i nå der vi må bli bedre og må vinne er dette veldig ødeleggende. Om Norge hadde vunnet begge sine kamper 5-0, hadde neppe dette intervjuet kommet, men samtidig ville det også vært enklere å takle i medgang.

Inn mot søndagens kamp vil mye av fokuset bli på denne konflikten, og det blir umulig å legge det bak seg. Uansett om Graham Hansen starter mot Filippinene eller ei, vil spekulasjonene fly hvorvidt det er på grunn av dagens intervju eller ei. Spørsmålet er hvordan Graham Hansen og landslagsledelsen kan fortsette å samarbeide, og om dette kan være noe av det siste vi har sett av stjerneangriperen på det norske landslaget.

Slik går Norge videre

Fasit etter kamp ble at Norge, verken med eller uten Graham Hansen, klarte å score det avgjørende målet vi trengte. Norge har nå spilt fire mesterskapskamper uten å score, og for å gå videre trenger vi fort en haug med mål i siste kamp mot Filipinene for å ha noen som helst mulighet for å gå videre. Spiller Sveits og New Zealand uavgjort, må Norge slå Filippinene med minst to mål for å gå forbi New Zealand.

Hvis Sveits vinner går Norge videre med seier over Filippinene, og hvis New Zealand vinner kan Norge også gå videre på målforskjell. Vinner New Zealand 1-0, må Norge vinne med minst tre mål for å gå videre. Det er selvsagt mulig, men for et landslag som nå har spilt nærmere 400 minutter uten å score i et mesterskap blir det en langt mer vrien oppgave enn vi kunne drømt om på forhånd.

Kampen åpnet rolig, før Sveits gradvis spilte Norge lave og kom seg til en kanonade av sjanser i løpet av de ti første minuttene, der bare en heroisk og oppofrende Thea Bjelde hindret baklengsmål med flere gode blokkeringer. Norge hevet seg etter det første kvarteret, og Hegerberg-erstatter Sophie Roman Haug fikk en enorm mulighet midtveis i omgangen etter fint spill på kanten og innlegg som Haug fikk styrt på mål. Headingen var ikke langt nok ut, slik at keeper fikk dyttet den ut.

Det var likevel litt bedre tendenser å spore i det norske spillet, og det virket i hvert fall som spillerne hadde forstått alvoret i situasjonen. Det var litt mer intensitet i spillet, litt mer aggressivitet i duellene og litt bedre forflytting i forsvarsspillet. Fortsatt var det litt for dårlig valg, og for dårlig presisjon i pasningsspillet til å utnytte de rommene som åpnet seg i regnværet. Paradoksalt nok med en av de som er absolutt best til å utnytte de rommene på benken.

Norge kom best ut av startblokkene også etter pausen, og ti minutter etter hvilen kom Haug til nok en stor mulighet, men igjen sto Gaelle Thalmann i veien. Caroline Graham Hansen fikk den siste halvtimen, og kvarteret før slutt fikk hun vist frem hva hun er god for, men også Graham Hansen forsøk ble stoppet av den sveitsiske veterankeeperen.

Norge hevet seg litt etter den fryktelige åpningskampen, men igjen klarer vi ikke å sette nok press på motstanderen til at vi scorer mål. Da er ikke fasit å sette ut Norges klart mest kreative spiller, så den avgjørelsen gamblet landslagssjef Hege Riise med og bommet. Siste kamp vil avgjøre om det ble en skjebnesvanger bommert, eller en bommert som ikke fikk konsekvenser.

---

Kampfakta

Fotball-VM gruppe A, kamp 2 i Hamilton

Sveits – Norge 0-0 (0-0)

FMG Stadium Waikato, 10.769 tilskuere

Dommer: Stéphanie Frappart

Norge (4-5-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde (Marit Bratberg Lund fra 88.), Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Tuva Hansen (Anja Sønstevold fra 73.)– Amalie Eikeland (Caroline Graham Hansen fra 57.), Frida Maanum, Vilde Bøe Risa (Ingrid Syrstad Engen fra 88.), Guro Reiten, Emilie Haavi – Sophie Román Haug (Karina Sævik fra 73.).

