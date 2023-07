Akkurat her var uavgjort en seier, Vålerenga

Det er jo ikke så ofte målløse kamper anses som positive, men i den situasjonen Vålerenga er i nå er uavgjort i en vrien bortekamp med et helt nytt forsvar godkjent.

Og hadde Jones El-Abdellaoui levert en helt rolig innsidepasning i kampens siste overtidsminutt kunne Vålerenga rappet med seg alle poengene fra Romssa stadion. Det ville kanskje vært i overkant. Men situasjonen viser hvor nære de var og hvor små marginer det er i dette spillet.

Keeper Magnus Sjøeng spilte til en åtter på børsen, men foran ham var det stoppervikarer å legge merke til. Duoen Aleksander Hammer Kjelsen og Leonard Zuta har aldri vært påtenkt som Vålerengas midtstopperpar i år. Nå ble de tvunget til det i fraværet av Stefan Strandberg og Fredrik Oldrup Jensen. Zuta har sin rutine, det kan man ikke si om 17-årige Hammer Kjelsen. Men det så ut som hadde drevet med dette lenge.

Tromsøs Maï Traoré og Vålerengas Aleksander Hammer Kjelsen i aksjon Romssa Arena. (Christoffer Andersen/NTB)

Det har han jo også, men på Vålerengas aldersbestemte lag og rekruttlaget i 2. divisjon. Dette var ilddåpen på A-laget og det er bare å gratulere. Det er lett å få innbytterpuls i hans rolle, det er lett å ta overdristige valg innen egen 16-meter, men gutten opptrådte med imponerende ro. Og samarbeidet med Zuta var oppløftende.

På venstre flanke var det 17-åringen Filip Thorvaldsen som fikk sjansen. Alle visse dette ville bli en vrien kamp offensivt for VIF, men måten gutten beveger seg på er verdt et studie. Han smyger seg fram med en fascinerende løpsteknikk, inviterer til veggspill og kan også utfordre en mot en. Her fikk vi et blikk inn i framtidas Vålerenga.

Tromsø kom til kampen med fem strake seire, Vålerenga med fire strake tap. Slikt gjør noe med selvtilliten i en gruppe. Mange VIF-neglebitere fryktet at dette skulle bli enda et ettmålstap på overtid, men den angsten hadde ikke satt seg i spillerne. Her handlet det om å opptre klokt og ta de sjansene som kom. Som sagt, Vålerenga hadde kampens siste, store sjanse.

VIFs vikarierende trener Jan Frode Nornes kunne bokføre sitt første poeng i seriespillet, og heldigvis rakk både han og spillerne ned til Oslo søndag kveld, for her er det ingen hvile å få. Mandag skal det stables på beina et lag til 2. divisjonskamp mot Grorud, onsdag kommer Brann til Intility Arena for kvartfinale i cupen. Vålerengas mål om å komme seg ut i Europa ligger i cupen. Og kommende helg er det Molde som kommer til neste seriekamp.

Her trenger Vålerenga alle mann på dekk og når de yngste dekksguttene leverer som mot Tromsø, er det håp i det opprørte havet klubben befinner seg i. Også på Romssa stadion var det bannere rettet mot klubbledelsen, men det er på banen fremtiden ligger for VIF. Det snur fort i denne bransjen. Også en 0–0 kamp kan ligge i en slik vektskål.

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag, 13. serierunde:

Tromsø – Vålerenga 0-0

Romssa Arena: 4406 tilskuere.

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: El Hadji Diouf, Tromsø, Magnus Riisnæs, Leonard Zuta, Vålerenga.

Tromsø (3-4-3): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Casper Øyvann, Christophe Psyché (Jakob Romsaas fra 76.) – Niklas Vesterlund, Sakarias Opsahl (Jens Hjertø-Dahl fra 35.), Ruben Yttergård Jenssen, Yaw Paintsil (El Hadji Diouf fra 82.) – Vegard Erlien, Maï Traoré, Kent-Are Antonsen.

Vålerenga (4-1-4-1): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Aleksander Hammer Kjelsen, Leonard Zuta, Simen Juklerød – Petter Strand – Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 63.), Magnus Riisnæs, Henrik Bjørdal, Filip Thorvaldsen (Jones El-Abdellaoui fra 71.) – Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 71.).

Øvrige resultater: Odd – Bodø/Glimt 0-2, Rosenborg – Lillestrøm 1-2, Sandefjord – Stabæk 0-0, Strømsgodset – Sarpsborg 5-2. Senere kampstart: Molde – Brann). Spilt lørdag: Viking – Haugesund 2-0.

---

