Taxireform på retur

Fredag mottok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård første del av Drosjeutvalgets utredning. Dette er et etterlengtet og nødvendig stykke arbeid som vil bidra til å rydde opp i taxinæringen, i tråd med Sp og Aps løfte i Hurdalsplattformen.

«Forslaget vil ta oss et godt stykke på vei og løse noen viktige utfordringer som næringen og myndighetene i dag står overfor», sa utvalgsleder Hans Petter Graver da han overleverte utredningen til samferdselsministeren. I første omgang foreslås det nå å innføre sentraltilknytningsplikt for løyvehavere, og at sentralene får en begrenset driveplikt.

Bakgrunnen for arbeidet er Solberg-regjeringens taxireform som trådte i kraft 1. november 2020. Det nye regelverket tillot ikke å sette tak lokalt på antall drosjer på veiene, og kravet om at en bil må tilhøre en drosjesentral ble fjernet.

Målet til Solberg-regjeringen var å øke konkurransen og kapasiteten, og presse ned prisene. Konsekvensen er dessverre at naiv markedstro har gått utover menneskers trygghet og arbeidsforhold.

Frislippet har ført til en eksplosiv økning i antall taxiløyver, siden det i praksis har blitt nærmest fritt fram å starte som drosjesjåfør. Ifølge Jørgen Aarhaug, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), har det økte antallet taxiløyver også ført til priskrig med kunstig lave priser.

«Vi har fått flere deltidskjørere og forverra arbeidsforhold», sa Fellesforbundets forbundssekretær, Dag-Einar Sivertsen, til Fri Fagbevegelse i mai. Bakgrunnen var en rapport fra TØI som viste at det norske taximarkedet tjener mindre penger enn før koronapandemien, samtidig som antallet drosjeløyver er mer enn doblet.

Solbergs frislipp var et forutsigbart feilgrep, som både drosjenæringen og opposisjonen advarte mot. En full reversering av reformen er ikke mulig, fordi løyver som er gitt ikke kan tilbakekalles. Det er likevel positivt at regjeringen nå rydder opp det som ryddes kan. Samferdselsministeren har allerede strammet inn noe, med krav til taksameter, løyvegarantier og kompetansekrav.

Nå skal utredningen fra Drosjeutvalget ut på høring, og fortsatt gjenstår del 2 av innstillingen. Der skal utvalget blant annet vurdere driveplikt, antallsregulering og arbeidsforhold i næringen.

Drosjenæringa er en viktig del av transporttilbudet i Norge, ikke minst for de mange syke og eldre menneskene som ikke kan benytte seg av offentlig transport. Vi har behov for en seriøs og kompetent næring. Det er på høy tid at taxisjåfører igjen får anstendige arbeidsforhold – og en lønn å leve av.

