Arena for miljøprotester og politiske budskap: Sikkerheten først

De oppfattet det jo ikke med en gang, 400m hekk-løperne som stormet ut på oppløpssida i Stockholm sist søndag. Et stort banner med “Förbjud torvbrytning” var spent opp foran mål. Karsten Warholm hadde fri ferdsel i sin ytterste bane, men de øvrige dundret inn i banneret.

Estiske Rasmus Mägi, som ble nummer tre midt i feltet, trodde det var en ny versjon av målseil og bare fortsatte med full kraft. Aksjonistene som satt der ble slengt rundt på tartandekket, men uten å bli skadet.

Noen husker aksjonen under ski-NM på Lillehammer i fjor. Aksjonister fra “Stopp oljeletinga” hoppet ut i sporet på menenes fellesstart, sperret løypa med et banner slik at løperne måtte kjøre utenom. Ingen ble skadet, men faren for det var opplagt. Noen løpere kom i stor fart.

Under fjoårets Tour de France ble rittet effektivt stoppet av aksjonister. (THOMAS SAMSON/AFP)

Enda farligere er det under det pågående Tour de France. Det var protester i Bilbao foran starten lørdag og når rittet nå inntar fjellene er det trange veier og mye folk. I fjor var det aksjoner underveis som stanset rittet og arrangøren er forberedt på at det vil skje igjen.

Det er fullt mulig å ha sympati med sakene det aksjoneres for. “Förbjud torvbrytning” var neppe myntet på et internasjonalt publikum, men aksjonen fikk stor oppmerksomhet. Diamond League-stevnene i friidrett går verden rundt.

Arrangørene ønsker publikum tett på, og på Bislett er det bare en meter fra første publikumsrad til nærmeste løpebane. Det er såre enkelt å hoppe inn på banen. Stevnedirektør Steinar Hoen vil ikke endre Bisletts særpreg. Det støtter vi ham i.

De politiske spenningene i Frankrike er stigende og det er allerede frykt for hva som kan skje under årets Tour de France og ikke minst neste års OL i Paris. Da er det ikke bare demonstrasjoner for miljøet, men også terroraksjoner det må tas høyde for. Med planlagt åpningsseremoni langs Seinen, med forventet publikumstall på over en halv million, er det allerede planlagt for tidenes største sikkerhetsoppbud. Det åpne stridsspørsmålet rundt deltakelse av russiske utøvere er ennå ikke avklart.

Fotballandslaget hadde sine egne markeringer foran VM i Qatar i fjor. (Lise Åserud/NTB)

Idrettsarenaer er yndede steder for politiske budskap. Det er historisk sett ingen nyhet. Men tendensen til at de utnyttes, er økende. Foran fjorårets omstridte fotball-VM i Qatar var det fotballen selv som åpnet for det, og gikk i front. Det var en grunn til at det norske landslaget sto der med sin Qatar-markering på Ullevaal stadion: Internasjonal oppmerksomhet.

Men det er forskjell på regisserte og spontane aksjoner. Sikkerheten til utøvere og aksjonister må regnes inn, uansett hvor fornuftig budskapet måtte være.

