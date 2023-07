Mandag blir bussene gratis: - Stavanger går foran

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Stavanger kommune bruker 200 millioner kroner av et disposisjonsfond på nærmere to milliarder kroner på å tilby innbyggerne våre gratis kollektivtrafikk framover. Vi i flertallspartiene har mange årsaker til at vi vil gjøre denne prioriteringen, i tillegg til å betydelig styrke eldreomsorgen og Stavangerskolen. Ett av hovedargumentene er å belønne innbyggerne som reiser kollektivt økonomisk i en tøffere økonomisk tid, men gratis kollektiv er ikke bare for å hjelpe folks økonomi.

[ Gratis buss: - Opptakten lover godt ]

Det er så mange andre gode grunner til å innføre det.

1) Vi må sammen redusere klimautslippene. Vi vet at bilkjøring fortsatt utgjør en stor andel av våre utslipp.

2) Bilkøene øker. Det får negative konsekvenser for næringslivet. Hvis noen av oss som kan ta buss eller tog heller velger det, gjerne i kombinasjon med sykkel på fine dager, så bidrar vi til mindre køer.

3) Færre biler på veiene sørger også for at vi kan oppnå nullvekstmålet i biltrafikk som lå som en forutsetning for avtalen jeg signerte på som ordfører i 2020 – da rushtidsavgiften ble fjernet.

4) Det blir mer attraktivt å bo på øyene våre. Regjeringen har allerede innført gratis ferjer, nå blir også hurtigbåtene gratis.

5) Vi håper flere vil besøke sentrum oftere, og tilbringe mer tid der. Det vil være bra for handelsstanden. Det er fortsatt mange plasser bussen ikke går i vår regionen, men de fleste bussene, uansett hvor man bor, går til og fra sentrum. Prøv en gratis tur du også!

6) Vi jobber hele tiden for å tiltrekke oss arbeidskraft. Gratis kollektiv i seg selv er ikke nok til at flere vil bo og jobbe i Stavanger, men jeg er overbevist om at det vil hjelpe. Med vårt grep viser vi at vi i Stavanger er innovative – og at vi er en by som legger til rette for framtiden.

7) Vi kan – ved å gå foran – bidra til å endre hvordan hele Norge tenker på framtidens mobilitet og kollektivtrafikk. Derfor er det viktig for langt flere enn oss at det gjøres god forskning på dette.

Jeg er glad vi har et stort politisk flertall bak satsingen på gratis kollektiv. Jeg vil gjerne få takke kommunedirektøren og hans stab, fylkespolitikere og ansatte i fylke og Kolumbus – for god jobbing og en positiv tilnærming til en ganske heftig utfordring. For det er ingen tvil om at dette har gått fort. Det var viktig for flertallspartiene å gjennomføre dette nå, også fordi det forplikter oss folkevalgte etter valget, og ikke kan forsvinne i forhandlinger mellom ulike partier etter valget.

Så er det viktig for meg å understreke at satsingen på gratis kollektiv kommer fordi Stavanger har en svært god økonomi. Det ville ikke vært aktuelt for verken Arbeiderpartiet eller noen av våre samarbeidende partier å prioritere en slik satsing dersom vi ikke samtidig kunne bruke av overskuddet på behov innenfor eldreomsorg, psykisk helse og skole, for å nevne noe.

Vi har økt antallet ansatte på sykehjemmene både gjennom økt grunnbemanning og ansettelse av nye husassistenter på samtlige av våre sykehjem, både kommunale og de private-ideelle. Vi har økt skolebudsjettene med 100 millioner kroner årlig, og køen for langtidsplass på sykehjem er nåmellom en tredjedel og fjerdedel av hva den var i forrige periode. På www.karileverer.no har vi laget en stor oversikt over de viktigste endringene vi har gjort siden forrige lokalvalg i 2019.

Så vil jeg helt avslutningsvis komme med en oppfordring til dere innbyggere. Ta vare på og vis hensyn til bussjåførene, de som jobber i Kolumbus og i kommunen.

Dette er noe helt nytt. Det er ganske avanserte greier som er organisert på kort tid. Det kan underveis dukke opp utfordringer både på teknikk og andre forhold, men om vi alle forsøker å møte de ansatte og andre reisende med et smil, er jeg sikker på at det blir lettere å løse utfordringer.

Så en siste oppfordring fra meg: Hold hodet kaldt, hjertet varmt – og ha billetten klar.

God sommer!

[ Slik får du gratis buss - her er oppskriften ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen