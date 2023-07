For historien gjentok seg: Vålerenga var i all hovedsak det beste laget, Vålerenga kjørte kampen og motstanderne (sist Strømsgodset, nå Viking) innrømmet etterpå at de var heldige som fikk med seg tre poeng.

Ja, fotball er også mye flaks og uflaks. Noen hevder det jevner seg ut over en sesong. Det er det ingen matematiske bevis for.

Når tapet kommer i kampens siste overtidsminutt i den situasjonen Vålerenga er i, virker det som det er større krefter som ønsker denne klubben nord og ned. Vondt, verre, verst er blitt til vondt, verre, VIF. Og de mange motstanderne av klubben, i og utenfor Oslo, fryder seg.

Vikartrener Jan Frode Nornes var naturlig nok veldig fornøyd med mye av det han så. Det var energi i laget og det ble skapt sjanser. Men Daniel Håkans scorer mest for Finland, Torgeir Børven scoret mest i Odd. Den nye klassespissen har ikke Vålerenga funnet. Men Seedy Jatta har potensial til å bli det.

Vålerenga har store utfordringer både på og utenfor banen. Da er det helt avgjørende at alle drar i samme retning. Nå er kritikken utenfra massiv. Den må håndteres og løses. Først det sportslige:

Stopperkrisen er et akutt tema. Henrik Heggheim er borte, Aaron Kiil Olsen er skadet, Stefan Strandberg spiller stort sett bare kamper for å unngå for stor belastning og i neste kamp er også stoppervikar Fredrik Oldrup Jensen ute etter det røde kortet han fikk lørdag. Et kort han tok for laget, uten at det hjalp. Frisparket gikk rett i kassa. I sommervinduet må rett og slett en etablert klassestopper inn.

Etter søndagens kamper kan Vålerenga være på kvalifiseringsplass. Akkurat nå handler det om å senke de poengene man kan for å redde plassen. Da må Jan Frode Nornes få den støtten han trenger. Spillemessig har Vålerenga sett bedre ut enn på lenge i de to kampene han har ledet laget. Men VIF er i kritisk mangel på poeng.

I løpet av juni måned har laget kvittet seg med hovedtrener Dag-Eilev Fagermo etter at det ble ropt “Ut med Fagermo” etter forrige hjemmekamp. Nå er det daglig leder Erik Espeseth som supporterne vil ha ut, og kritikken mot ham har vært så omfattende at styreleder Tuva Ørbeck Sørheim fredag gikk ut i sosiale medier og mente at dette var en kampanje som grenset til sjikane. Under lørdagens kamp var det ett synlig banner og enkelte rop i pausen.

I gangene på Intility går en stadig mer bekymret sportssjef Joacim Jonsson og lurer hva han har rotet seg inn i. Samarbeidet mellom han og Fagermo skulle bli det nye kruttet i klubben. Det var over nesten før det fikk begynne å virke. Han må finne en ny hovedtrener som aksepterer Jonsson som sportssjef og som alle i og rundt klubben slår ring om.

Tor Olav Trøim er i praksis klubbens økonomiske livbøye og redningsmann. Erik Espeseth er ansatt av ham. Vålerenga kan og bør ønske seg en ny eiermodell, men vrakes den nå går klubben konkurs økonomisk.

Den er ikke konkurs poengmessig ennå, og der kommer det nye muligheter hver helg framover. Men nå er ingen motstandere lette for VIF, ei heller bronseplasserte Tromsø som er neste oppgave på bortebane. Vålerenga hadde flaks som fikk straffesparket mot Viking, det var uflaks og udyktighet som gjorde at de tapte. Prestasjonen var bra, og det er den de må tviholde seg til nå.

