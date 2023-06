Strømselskapene må skjerpe seg

Som strømkunde er det ikke lett å orientere seg i jungelen av tilbud fra de mange strømleverandørene. Da blir det ekstra utfordrende når selskapene ikke gir oss forbrukere de opplysningene som vi har krav på. Forbrukertilsynet har funnet lovbrudd hos alle de 20 største strømleverandørene.

I mellomtiden har to aktører fusjonert, slik at det nå er 19 selskaper som må skjerpe seg. Blant 14 av disse er det snakk om alvorlige lovbrudd, så graverende at selskapene risikerer tvangsmulkt på 250.000 kroner i uka dersom feilene ikke blir rettet opp. De 19 største selskapene dekker 85 prosent av kundene i privatmarkedet.

Det må bli samsvar mellom liv og lære.

Markedsføringen er gjennomgående mangelfull. Dermed blir vi som forbrukere ført bak lyset, kanskje til og med lurt opp i stry. Prislister ligger ikke lett tilgjengelig på nettsidene til selskapene, og det mangler opplysninger om bindingstid og angrerett. «Resultatet av kontrollen er nedslående, og viser behovet for at vi også framover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet», sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Strømproduktene pakkes inn i ulike avtaler. Det er i utgangspunktet vanskelig nok å finne fram i virvaret mellom spotpris, fastpris og kombinasjoner mellom disse systemene. På toppen av dette får vi som forbrukere ikke de rettighetene vi etter loven har krav på.

Derfor er det nødvendig at Forbrukertilsynet gjennomfører undersøkelser i markedet. Strømselskapene må holdes i ørene. Det er tydeligvis ikke nok med en hevet pekefinger fra eksempelvis Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund.

Videre er det positivt at NVE-direktør Kjetil Lund foreslår en rekke krav som skal styrke markedsreguleringen fra førsteleddet i kjeden og ut til strømkontaktene i husene våre. Det er viktig at vi har et tilfredsstillende sluttbrukermarked som vi alle har tillit til.

Stortinget vedtok nylig å endre strømstøtteordningen slik at den blir mer forutsigbar og treffsikker. Fra og med september skal ordningen basere seg på spotpris time for time i stedet for gjennomsnittet for hver måned. Da dekker staten 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowattime. Strømstøtten skal etter planen vare ut 2024.

Etter lang tid med rekordhøye strømpriser skulle man tro at strømselskapene var mer nøye med å opplyse oss om priser, vilkår og rettigheter. Men den gang ei. Det virker som at selskapene er mest opptatt av å få oss på kroken som kunder. God veiledning og informasjon kommer dessverre i andre rekke.

Regjeringen har vedtatt retningslinjer som skal gjøre strømregningen lettere forståelig. Det er vel og bra. Problemet er bare strømselskapenes markedsføring. Forbrukertilsynets kontroll er nedslående lesning. Her er det krøll på strømledningen. Nå må det bli bedre samsvar mellom liv og lære. Strømselskapene må få stikkontakt med forbrukerne.

