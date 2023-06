Nødvendig, norsk indremedisin

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): – Vi kan jo fortsatt vinne EM neste år, sa en rimelig optimistisk kollega til meg før avreisen til Ullevaal. På den utsolgte stadion var ikke publikum skremt vekk etter lørdagens misere mot Skottland. De fikk se akkurat det de håpet på. Men de fikk også den påminnelsen om at Norge kan slippe inn alt for enkle mål på overtid. Det var ripen i lakken på en til da perfekt kveld.

For Norge angrep denne kampen akkurat slik de måtte. Martin Ødegaard stormet i angrep fra avspark og slik fortsatte en 1. omgang der Norge holdt balltempoet oppe, angrep fra alle kanter og kunne ledet 3–0 etter et kvarter.

Vi fikk se Martin Ødegaard styre spillet slik bare han kan, vi fikk se en genial, innøvd cornervariant, vi fikk to stolpeskudd og endelig en scoring, signert Ola Solbakken, hans første på Ullevaal. Før Erling Braut Haaland overtok showet. Først med sin scoring på straffespark, så kveldens høydepunkt da stikkpasningen fra Ødegaard kom akkurat der den skulle før Haaland sendte den mellom beina på keeper.

Publikum var begeistret, spillet ble fulgt av trampeklapp og det nesten fullsatte Ullevaal var ute av depresjonen etter lørdagens opplevelse. Så mye nærmere et EM-sluttspill kom vi ikke, men vi kan fortsatt leke med teorien og mulig ekstrasjanse gjennom Nations League i mars neste år. Det får vi ta da.

Det var også en bevisst strategi fra Ståle Solbakken å sende utpå det samme laget som startet mot skottene. Her skulle det ikke pekes på noen syndebukker. Slik ble denne kampen først og fremst en gjenreisning av tilliten til landslaget. Ståle Solbakken har aldri følt større press som landslagssjef enn nå. Det visste kaptein Martin Ødegaard som svarte med kanskje sin beste landskamp til nå. Nei, Kypros er jo ingen stor motstander, men Ødegaard holdt balltempoet og den avgjørende bevegelsen oppe. Det eneste han manglet var en scoring. Og baklengsmålet på overtid, der debutantene Kristoffer Velde og Brice Wembangomoble for tafatte, irriterte ham grenseløst.

På tribunen satt blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og likte åpenbart det han så. Før kampen hadde han et møte med fotballpresident Lise Klaveness om kunstgressproblematikk og fattigdomsproblemer i idretten. For vi skal aldri glemme at et fotballandslag alltid er et produkt av grasrota uansett hvor mye spillerne skulle tjene i forskjellige europeiske toppklubber. Men på pressekonferansen etter møtet måtte også Lise Klaveness svare på om Ståle Solbakken satt trygt som landslagssjef. Det gjør han.

EM-kvalifiseringen som Norge i praksis er ute av fortsetter til høsten der blant andre Spania blir motstander på Ullevaal i oktober. Før det må Georgia slås på samme arena. Norge må vinne resten av kampene for å ha et håp om direkte EM-plass. Denne pulja avsluttes mot Skottland i Glasgow 19. november. Landslaget tar sommerferie med en god opplevelse på Ullevaal. Signert Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

---

Fakta

EM-kvalifisering menn tirsdag, gruppe A i Oslo:

Norge – Kypros 3-1 (1-0)

Ullevaal stadion: 23.643 tilskuere.

Mål: 1-0 Ola Solbakken (12), 2-0 Erling Braut Haaland (str. 56), 3-0 Haaland (60), 3-1 Grigoris Kastanos (90+3).

Dommer: Aleksander Stavrev, Nord-Makedonia.

Gult kort: Fredrik Aursnes (18), Bård Finne (89), Norge, Ioannis Pittas (37), Kypros.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson (Brice Wembangomo fra 59.), Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Patrick Berg (Kristian Thorstvedt fra 73.), Fredrik Aursnes (Kristoffer Velde fra 87.), Ola Solbakken (Sander Berge fra 58.) – Erling Braut Haaland (Bård Finne fra 87.).

Kypros (5-4-1): Joël Mall – Minas Antoniou (Loizos Loizou fra 61.), Alexander Gogic, Konstantinos Laifis, Nicholaos Iannou, Anderson Correia – Kharalambos Kharalambous (Marinos Tzionis fra 61.), Ioannis Kousoulos (Giannis Satsias fra 90+2.), Grigoris Kastanos, Kostas Pileas (Stelios Andreou fra 61.) – Ioannis Pittas (Dimitris Christofi fra 70.).

---