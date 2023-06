Det spørs om «reduserte avstandsulemper» vil få Sp til å fly på målingene

Hva skjer i Nord-Norge? Og i andre steder langt unna Oslo? Det ville finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjerne snakke om på vei ut av den politiske våren og inn i det som venter: Valgkampen fram til 11. september.

Det går nemlig langt bedre ute i landet enn det vi i mediene gir inntrykk av, mener Vedum. I alle fall for Senterpartiet.

Partiet stiller valgliste i nesten 350 kommuner. Bare Arbeiderpartiet har – marginalt – flere. Mer enn 8000 kandidater er klare til å kjempe for Senterpartiet landet over, slo partileder Vedum fast foran frammøtte journalister under den årlige, oppsummerende pressekonferansen til partiet.

Kan det tenkes at finansministeren og regjeringen gjør en bedre jobb enn mange gir dem ære for?

Det var jordbær med fløte og en smilende Vedum. Og en undertekst som ikke lå særlig dypt under overflaten: Senterpartiet kommer til å gjøre et bedre valg enn mange tror. Partiet går langt bedre enn det medieomtalen i hovedstaden og nasjonale meningsmålinger gir inntrykk av.

Slik har senterpartister trøstet seg under hele det bratte året som har gått. Stemningen er god i partiet, det har vært overraskende enkelt å få folk til å stå på lister lokalt, det gjelder bare å la politikken virke så kommer velgerne tilbake.

Det kan være noe i det. De lokale meningsmålingene ligger langt under resultatet fra 2019 – men det var da også historisk godt, på 14,4 prosent. Det skal en del til, men det er ikke umulig at partiet også denne gangen havner over 10 prosent oppslutning.

Det vil i så fall være fjerde valg på rad at Senterpartiet klarer det. Det er lett å glemme i rekken av meningsmålinger med Høyre på topp og regjeringen på bunn, men Senterpartiet flyr historisk høyt under Trygve Slagsvold Vedums ledelse.

Og selv om det kan framstå smått i en dyrtid og internasjonal krise, skjer det faktisk ganske mye i Nord-Norge om dagen, og på Mørekysten. Det er gratis ferjer, snart kommer reduserte flybilletter, og det tenkes stort og smått om næringsutvikling og boligbygging i distriktene.

Senterpartiet «reduserer avstandsulemper», som parlamentarisk leder Marit Arnstad oppsummerte det. Og det kan jo bidra til å snu sentraliseringstrender på lang sikt, men det spørs om det er et slagord som vil hjelpe Senterpartiet allerede til høsten.

For det er utvilsomt et stykke fram mot et godt valg for Senterpartiet i høst, uansett hvor mange lister partiet stiller. Det koster mye oppslutning å styre et land i en krisetid, både for det største og minste regjeringspartiet.

Krig i Ukraina, dyrtid, lakseskattkrangel, flyktende milliardærer, havvind. Det er nok av vanskelige saker å ta av.

Men også, ifølge Vedum, suksesser. Lakseskatten er en slik. Tross iherdig motstand fra bransjen selv og fra høyrepartiene, har regjeringen klart å lande en lakseskatt, og det sågar med støtte fra borgerlig side.

Det er et grep som vil bli stående, ifølge Vedum. Fordi det gir sårt tiltrengte midler til det offentlige, ikke minst lokalt, men også fordi en grunnrenteskatt på oppdrett skriver seg inn i en norsk tradisjon: Grunnrente har sørget for at fellesskapet nyter godt av inntektene fra vannkraften, og senere av oljen.

Vedum løftet også fram det brede forliket på Stortinget om Nansen-planen for Ukraina, der både militær og sivil hjelp garanteres. Han framhevet at regjeringen har forpliktet seg til Nato-målet om 2 prosent av BNP til forsvaret, og han lovet at vanlige folk vil få skattelette framover, mens de som har litt mer uvanlige og større inntekter må tåle å betale litt mer til fellesskapet.

Og han løftet fram regjeringens innsats for å holde hjulene i gang i Norge. For litt mer enn ett år siden, da krigen i Ukraina fortsatt var et sjokk og inflasjonen var i ferd med å løpe løpsk, fryktet finansminister Vedum mer enn noe annet at arbeidsledigheten skulle øke i takt med renteøkningene. At vi har unngått det, er første skritt på veien ut av de vanskelige tidene.

Vedum skrøt også litt av at fjoråret var et rekordår for investeringer i Fastlands-Norge, og at nivået på investeringer fortsatt er høyt i dag.

Det er en upopulær mening som få vil si seg enig i her vi står i dag. Men det er ikke helt skivebom å se seg rundt i verden og peke på at vi tross alt ligger an til å komme oss bedre gjennom en vanskelig situasjon enn mange andre land.

Kan det tenkes at finansministeren og regjeringen gjør en bedre jobb enn mange gir dem ære for? Og at senterpartistene som tror mye vil snu for partiet bare politikken får virke enda litt lenger, faktisk har et poeng?

På den andre siden: Da må den virke fort, i alle fall om Senterpartiet skal få beholde sine posisjoner rundt om i landet etter høstens valg. Og enda mer siden mange nordmenn snart reiser på ferie ut av landet og vil få veldig lite tilbake for kronene sine.

Mot slikt hjelper trolig løfter om små skattekutt og nyinnført grunnrenteskatt ganske lite, i alle fall på kort sikt. Og det spørs om «reduserte avstandsulemper» er catchy nok til at det vil hjelpe så altfor mye på oppslutningen.

