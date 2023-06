Å miste troen på trenere er smertefullt

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det er alvor i situasjonen når verdensstjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard stiller til en uannonsert, provisorisk pressekonferanse for blant annet å fortelle at de har full tillit til landslagssjefen. Det skjedde før søndagens restitusjonstrening for et utslått lag etter den historiske kollapsen mot Skottland lørdag.

En time tidligere hadde Ståle Solbakken selv forklart situasjonen etter en nærmest søvnløs natt. Fra 05 til 07 søndag morgen så kan Kypros – Georgia (1-2). Norge møter Kypros på Ullevaal tirsdag og jobben må gjøres selv om nedturen er massiv. Ståle Solbakken møter sin største sportslige motgang noensinne. Kampen mot Kypros er utsolgt. Men hvor mange vil møte opp? Lever Haaland-effekten fortsatt? Han var jo ikke på banen da Norge gikk på grunn lørdag kveld.

En eneste seier på de sju siste kampene er fasit i tillegg til at Norge i praksis er ute av kvalifiseringen til EM neste år etter tre kamper. I internasjonale klubber og i andre land ville det betydd takk for innsatsen og god tur videre. I stedet har Norges Fotballforbund forlenget kontrakten, i god tid før disse kampene. – Vi vet Ståle er den beste vi kan få, sa fotballpresident Lise Klaveness da.

Å få Norge til første sluttspill siden 2000 var Ståle Solbakkens store prosjekt. I fjor mente han sjansene for å komme dit var 98 prosent. Nå kan du ta bort et av tallene for å finne den nye beregningen. Han står i jobben, men vet hvor resultatfokusert den er. NFF går glipp av over 100 millioner i inntekter ved et sluttsill som glipper, men den problemstillingen kan ikke en landslagssjef tenke på.

Da Solbakken møtte til søndagens pressekonferanse kom han med noen sitater som i en tabloid verden kan latterliggjøres: Ett av dem var: “Vi er i ferd med å få til noe”.

Ståle Solbakkenpå søndagens pressekonferanse på Ullevaal (Fredrik Varfjell/NTB)

Han la til at det kanskje var rart å si noe sånt nå, men han mente det. Han la til at han følte forpliktelser overfor NFF, spillerne, støtteapparatet, det norske folk og mediene (!). Kaptein Martin Ødegaard fulgte opp med å si at dette er den kvalitetsmessig beste gjeng landslagsspillere han har opplevd i sine sju år innenfor garderobeveggene. Det ser bare ikke slik ut.

Ja, hadde Ødegaard sjøl satte 100-prosentsjansen mot Georgia (skudd over fra sju meter) og hadde Leo Skiri Østigård ikke fått krampe i begge beina da han skulle klarere en ball mot Skottland, hadde verden vært snudd på hodet. Ståle Solbakken trakk til og med 0–3 tapet for Spania som en kamp det var mulig å vinne. – Vi har fått usedvanlig lite betalt. Vi burde hatt seks poeng, sier han. Norge har ett. Og du må ha mellomfag i beregningskunst for å finne ut hvordan Norge kan ta seg til EM 2024.

Lørdagskveldens kontraster var enorme:

Klokka 17.45: Har det noen gang vært større forventninger foran et Ullevaal-oppgjør? Det har det antakelig, men i 30 grader var det bokstavelig talt kokende begeistring og festrop til Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og deres lagkamerater. “Alt for Norge” ble sunget med usedvanlig innlevelse. Det var noe sydlandsk over inngangen til denne kampen.

Klokka 19.45: Norsk ledelse 1–0 var i løpet av noen uvirkelige minutter snudd til 1–2. Erling Braut Haaland var tatt av. Matchvinneren satt på benken og var et hjelpeløst vitne til sammenbruddet. En midtstopper med krampe ble helt avgjørende. 1600 syngende, solbrente skotter trodde ikke hva de så.

Mandag denne uka: Dag-Eilev Fagermo fikk sparken i Vålerenga. To dager senere: Kjetil Rekdal fikk sparken i Rosenborg. Tre dager senere: Sosiale medier er hensynsløse overfor Ståle Solbakken. Talentløs coaching. Ut med Solbakken. Treneryrket på toppnivå er ikke for hvem som helst. Men det vet også de som søker etter disse jobbene. Fagermo, Rekdal og Solbakken er en del av den samme historien. Men i motsetning til de to andre får ikke Ståle Solbakken sparken.

Leo Skiri Østigård opplevde marerittet etter at Erling Braut Haaland hadde sendt Norge i ledelsen på Ullevaal. (Fredrik Varfjell/NTB)

I pausen i kampen lørdag ble jeg stående og snakke med Henning Berg. Han var der i egenskap av ekspert for TV2, men er uten trenerjobb og klar for oppdrag. Han vet at Vålerenga skal ha ny trener, kanskje Rosenborg også og kanskje landslaget på sikt også. For hvis Ståle Solbakken følger sine egne prinsipper trekker han seg hvis han ikke ser framgang i fortsettelsen. Ennå mener han at han ser det. Henning Berg vet at treneryrket er en internasjonal stollek og ikke en 08-16 jobb.

Det har vært mye fokus på toppidrettsnasjonen Norge sin massive suksess på alle fronter. Vintersport, tennis, golf, friidrett, håndball og nå også verdens mest attraktive spiss i fotball.

Men fotballandslaget virker ikke. Det tar ikke poeng. Vi har skrevet det før, men gjentar det gjerne: Lite er mer samlende for en nasjon enn et fotballandslag som vinner. Å miste troen på trenere er smertefullt. Enn så lenge må vi lene oss til budskapet fra Erling Braut Haalands ord fra søndag: – Vi skal komme til mesterskap i løpet av min karriere.

Men den kan vare lenge. Tålmodighet, folkens!

