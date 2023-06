Dette står på spill for Norge

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Uttrykket brukes alt for ofte, og er nesten utslitt. Men allerede i kamp tre gjelder det for Norge å holde liv i håpet om å komme til EM-sluttspillet i Tyskland neste år. Etter at Skottland har vunnet sine to første kamper (over Kypros og Spania) er forutsetningene annerledes enn hva man hadde tenkt seg.

– Om vi vinner kampene mot Skottland og Kypros er alt snudd på hodet igjen. Da vil Spania også være i trøbbel for da har Norge slått Skottland, Skottland slått Spania og Spania slått Norge, er budskapet fra Ståle Solbakken. Det er riktig.

De to beste lagene går til sluttspill, det betyr at Norge må komme seg foran enten Skottland eller Spania. Da tåler man ikke tap i kveld, også uavgjort blir vanskelig. Hovedregelen er at kampene på hjemmebane må vinnes og både Skottland nå og Spania (til høsten) må få merke det.

I potten ligger en EM-deltakelse og rundt 100 millioner kroner i økte inntekter for Norges Fotballforbund. Det er ikke bare på innbytterbenken det blir neglebiting denne lørdagen.

Landslagssjef Ståle Solbakken på fredagens pressemøte på Ullevaal stadion. (Fredrik Varfjell/NTB)

Ute i fotballverden oppleves det som snodig at laget med to verdensnavn, allerede har havnet bakpå i kvalifiseringen. 0–3 for Spania og 1–1 mot Georgia var en liten krisestart og i hvert fall to poeng for lite i forhold til det ønskede skjemaet. Ståle Solbakken har allerede snakket om søvnløse netter på grunn av misbrukte sjanser. For dette er ikke en lang serie. Kampene er få og de teller desto mer.

Erling Braut Haaland var ikke med i noen av de to første kampene. Nå er han der. Og stjeler 97 prosent av all sportslig fokus. Det er uhyre sjelden han er å se på hjemmebane. Nå er begge kampene mot Skottland lørdag og Kypros tirsdag utsolgt. Kampen i kveld ville nok blitt solgt ut uansett, men tirsdagens kamp skyldes Haaland-effekten. Og han vi merke det sjøl.

Skotsk presse var rikelig presentert på fredagens pressekonferanse med Ståle Solbakken og han måtte igjen svare på mange spørsmål om lagets to største stjerner. Går man inn på Uefas hjemmesider for EM-kvalifiseringen i Europa, er det Erling Braut Haalands ansikt som kommer først.

Erling Braut Haaland skrev autografer ved ankomst Ullevaal fredag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Men skottene var opptatt av at Haaland har prestert middels i de siste kampene for Manchester City, inkludert Mesterligafinalen. Han er mulig å temme. Og skottene er dyktige på slikt.

Dette er den viktigste kampen Norge har spilt mot Skottland siden VM i 1998 i Frankrike. Den ble spilt 16. juni i Bordeaux. Vi som var der husker den norske tafattheten. At vi fikk 1–1 var like ufortjent som oljeeventyret i Nordsjøen, som Ole Paus treffende beskrev det i en bok etter VM. Da hadde Norge en verdensstjerne i fotballen, Ole Gunnar Solskjær. Men han startet på benken og ble sittende der. Ståle Solbakken spilte fra start.

Nå har vi to verdensstjerner og begge spiller. Men er det nok? De ni spillerne rundt dem må virke også. Skottland har ingen verdensstjerner, men er fem poeng foran Norge på tabellen. Et godt kollektiv trumfer det meste i fotball.

Avspark 18.00 på Ullevaal stadion.

