Strekken i laget, strekken i landslaget

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Da Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland nylig ble presentert i fotballmagasinet World Soccer, var et av spørsmålene hvorfor landet de kommer fra aldri deltar i mesterskap. Haaland var ikke født sist Norge deltok, og Ødegaard gikk muligens med bleier.

Nå er de to spillerne norsk fotballs ansikter utad og det er bare Ole Gunnar Solskjær som tidligere har opplevd den oppmerksomheten de to nå får. Nummer en og to i Premier League, Haaland som toppscorer i Premier League og Mesterligaen, Ødegaard som kaptein for et Arsenal som mange mener har overprestert. Der vi også har fått sett den synlige endringen i Martin Ødegaards karriere når han nå også fremstår som en farlig avslutter. Det gjelder dessverre foreløpig ikke på landslaget.

Når de nå har kommet hjem og er i en stor landslagstropp, må det også legges egne løp for dem. Mens resten av spillerne fordeles i intervjusoner og møter til minglemøter med media, er det et uaktuelt oppsett for de to stjernene. Torsdag kom Martin Ødegaard til pressekonferanse mens Erling Braut Haaland skjermes helt til etter kampen mot Skottland lørdag, som denne samlingen i praksis handler om.

Det er forståelig ut fra sportslige hensyn. Og det er de hensynene landslagssjef Ståle Solbakken må ta. For vi fikk noen bilder av det under seansen med Ødegaard. Han fikk selvsagt spørsmål om kjæresten Helene Spilling (bl.a. deltaker i Mesternes mester) og hvordan paret selv har offentliggjort forholdet i sosiale medier. Men spørsmål om dette ville han ikke svare på. For han ville “ikke gi dere flere klikk”.

Erling Braut Haaland har ikke snakket til norsk offentlighet etter at han har vunnet den historiske trippelen med Manchester City, der han etter mesterligafinalen på finurlig vis klarte å offentliggjøre en mulig kjæreste. En ung kvinne kom ut på finalearenaen i Istanbul i Manchester City-drakt med et norsk flagg hun pakket Haaland inn i. Det skjedde neppe veldig spontant. Og så kom de etter hvert til Oslo i det samme privatflyet fra Manchester og feiringen der. Og hva betyr all feiringen sportslig? Vi aner at spørsmålene ville vært mange fra de ivrigste tabloidene.

Spørsmål rundt dette og andre finurligheter har Ståle Solbakken håndtert gjennom uka, men med den klare oppgaven å skape et lag bak disse to navnene. For Norge står i stor fare for å bli hektet av i kampen om EM-plass neste år hvis ikke Skottland og Kypros slås på Ullevaal stadion lørdag og tirsdag. Ødegaard og Haaland ville blitt (og kan bli) to av EMs største stjerner. Men Haaland fikk ikke vært med i de to første kampene mot Spania (0–3) og Georgia (1–1) som altså ga bare ett poeng.

Strekk i laget er et velkjent fotballbegrep som handler om avstander. Når avstanden blir for stor mellom lagdelene, får det negativ effekt. Et lag må opptre samlet, særlig i forsvar. Aldri har vi hatt større avstand i stjernestatus internt i det norske laget enn akkurat nå. Førstekeeper Ørjan Nyland er ikke redd for paparazzifotografer.

Både Ståle Solbakken og spillerne sjøl hevder at når de kommer på samling og er ute på treningsfeltet, er alle de samme, gamle guttekompisene igjen. La oss håpe at de har rett. Og det er mulig å tro på. For det er det kollektive Norge som kan spille landslaget til det første sluttspillet på 24 år. Men både Martin og Erling, som de heter ute på feltet, kan gjerne få sette de avgjørende scoringene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen