Stopp SVs kuppforsøk

SV forsøker nok en gang å endre norsk oljepolitikk. Dette er ikke noen overraskelse, men det er kritikkverdig at en ordinær prosess blir kortsluttet. SV bruker nemlig budsjettforhandlingene til å frede særlige verdifulle og sårbare områder «før tiden». Forvaltningsplanen for våre havområder skal etter planen oppdateres neste vår, men SV vil innkassere en ny seier allerede nå.

«Å bringe dette inn i budsjettforhandlingene nå vil være å kutte prosessen og ta beslutninger før det faglige grunnlaget er på plass. Det vil være helt feil», sier sjefen i bransjeorganisasjonen Offshore Norge, Hildegunn Blindheim, til NRK. «Dette er noe av det dummeste og frekkeste jeg har hørt på veldig lenge», sier SVs Lars Haltbrekken. Han viser til at de miljøfaglige etatene allerede har kommet med sine råd.

SV bør forholde seg til spillereglene.

Haltbrekken har rett i at de miljøfaglige etatene har sagt sitt, men dette er bare halve sannheten. Poenget er at de aktuelle departementene ennå ikke har foretatt sine vurderinger. Her skal miljømessige konsekvenser avveies mot mulig industriell aktivitet. På dette grunnlaget skal regjeringen neste vår legge fram forslag til en oppdatert forvaltningsplan for havområdene. Denne planen skal så behandles i Stortinget.

Det hører med til historien at SV allerede har halt i land flere oljepolitiske seire ved å stille slike krav i budsjettforhandlinger. 26 konsesjonsrunde er skjøvet ut i tid, til etter stortingsvalget i 2025. Oljeselskapene må derfor nøye seg med å søke på blokkene som tildeles i modne områder, altså i nærheten eksisterende olje- og gassvirksomhet på sokkelen.

[ Lars West Johnsen: Når gode råd er dyre. ]

De modne områdene er samtidig de mest attraktive, og her er dreier det seg om mange blokker. Altfor mange, etter SVs smak. Og flere av dem ligger også i særlig verdifulle og sårbare områder. Men det er ikke dermed opplagt at disse skal stenges for industriell aktivitet. Det kan for eksempel være mer fornuftig å sette ekstra tidsbegrensninger på letevirksomhet.

SV må gjerne få kjempe sin kamp mot ny olje- og gassvirksomhet, men partiet bør forholde seg til spillereglene som gjelder. Det er ille nok at 26. konsesjonsrunde er utsatt, men dette var renere spill enn det som nå foregår. Det er grunn til å minne om at det er et bredt flertall på Stortinget som står bak gjeldende oljepolitikk, og den har støtte i et stort flertall i befolkningen.

[ Kjell Werner: Veireform på ville veier. ]

Både Ap og Sp gikk til valg på å videreføre denne politikken. SV må i det minste vente til neste ordentlige korsvei, altså når forvaltningsplanen skal revideres. Ap/Sp-regjeringen må ikke la seg presse til å gå fullstendig på akkord med egne valgløfter. Det handler om politisk troverdighet. Nok er nok i denne omgang.

[ Kjell Werner: Høyre vinner på hovmod. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen