Husker du Borg mot McEnroe? Her har du light-versjonen

Når Casper Ruud møter Holger Rune i semifinalen i ATP-turneringen i Roma lørdag, kan vi få stoisk ro mot ukontrollert sinne. Men vi vet ikke sikkert. De er begge på terskelen til en stor karriere. Nå er Casper Ruud rangert øverst, men det betyr ikke noe i enkeltkamper. Det viste Holger Rune da han slo ut Novak Djokovic denne uka.

Det er langt opp til duellene mellom Björn Borg og John McEnroe på 70-og 80-tallet, men vi er i nærheten av noe av det samme. Men det er en stor forskjell. Borg – McEnroe møttes i Grand Slam-finaler, der er ikke Ruud mot Rune ennå. Men den tiden kan komme. Og kanskje lørdagens kamp blir regnet som den første storduellen i en foreløpig ukjent lang rekke mellom nordmannen og dansken. De har møtt hverandre før, men ikke i direkte duell om en finaleplass.

Italy Tennis Open Holger Rune i dialog med dommeren om ballen er ute, eller ikke. (Gregorio Borgia/AP)

Det er noe med tennisens disiplinerte egenart som gjør at man stopper opp med oppviglere som John McEnroe og Holger Rune. I denne dannede idretten er Rune sett på den nye rebellen, så får vi se om han bruker stempelet bevisst eller om han bare er seg selv og blir ekte opprørt over en ball som kanskje er dømt ut i stedet for inn.

Casper Ruud er fem år eldre enn sin danske konkurrent, har lengre fartstid i verdenseliten og har fulgt tennisens skrevne og uskrevne regler hele veien. Han er dannet i sin oppførsel overfor publikum og motspillere, viser aldri åpent raseri, men kan vise den ekte frustrasjonen de fleste tennisspillere opplever i løpet av en kamp. Men Fair Play er viktigste ledetråd.

Det var det nok også i duellene mellom Björn Borg og John McEnroe som erobret tennisverdenen på 70- og 80-tallet som kulminerte med finalen i Wimbledon i 1980. Kanskje sportens mest berømte finale som endte med 8–6 til Björn Borg i femte sett. Oppgjørene mellom dem endte 7-7, men Borg endte med flest Grand Slam-titler. Men da han tapte den siste duellen mellom dem i New York i 1981, forsvant Björn Borg raskt fra stadion. I 2017 kom spillefilmen Borg McEnroe og siden har de møttes jevnlig, nå som to hyggelige, eldre menn.

Björn Borg var en barnestjerne som raskt ble voksen. Holger Rune fylte 20 år for snaut tre uker siden og ser ingen begrensninger i sin tenniskarriere. Han har allerede vunnet fire titler, den største Masters 1000-turneringen i Paris i fjor. Han er rangert som nummer sju i verden.

Holger Rune sier han spiller med lidenskap. Det gjør nok de fleste, det er bare forskjellige måter å vise det på. Men gjennom sin spillestil blir man elsket eller hatet. Det får han også høre fra publikum. Han kan få trampeklapp og pipekonsert. Helt til dommeren sier “hyyyssjj”.

Da Ruud og Rune møttes i fjorårets kvartfinale i French Open, der Casper Ruud vant, vakte det oppsikt da Holger Rune ba sin egen mot og manager forlate arenaen midt under kampen. – Om dere ikke kan hjelpe meg, så forlat arenaen. Gå! Gå! Gå!, ropte Rune opp mot moren. Publikum ble forskrekket.

Italian Open Casper Ruud har all fokus på ballen. (CIRO DE LUCA/Reuters)

Det er ikke slikt som skaper sympati blant publikum. Men moren Aneke Rune forklarte rolig etterpå at dette betydde lite for henne. Hun vil se en sønn med vinnerskalle. Og det har hun fått se mange ganger siden. – Det skal være rom for de sure, de glade, de morsomme, de dramatiske, de skjøre og de skjeve. Mangfold er viktig. Om vi lærer barna våre at følelser er noe dårlig, så tror de jo at de er syke om de er triste, rasende eller jublende glade, sier hun.

Björn Borg sto stille og så på da John McEnroe hadde sine raseriutbrudd. Han ventet bare på at neste ball skulle spilles. Det kan Casper Ruud gjøre i dag også.

Kampstart 13.00 lørdag. Sendes på Eurosport 1.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen