Han som var så lite imponert over Oslo

Stadig forteller Facebook meg at jeg har «minner», det vil si, poster jeg la ut for et år siden, to år siden og enda lenger tilbake. Nå i mai har flere eksotiske pandemi-minner dukket opp. Som det fra mai 2020, der jeg var i sjokk over at selveste barnetoget i Oslo ble avlyst for første gang siden krigen. I mai 2021 virket jeg mer forberedt på avlyste 17. tog, men var ellers opprørt over en Facebook-krangel om oslofolk i polkø. I dag, i etter-pandemisk tid, virker jo dette pussig. Hva i all verden var så galt med å stå i polkø?

Jo: Man fryktet smittespredning. Vaksineringen var så vidt i gang, og smittetallene høye. Samtidig hadde det vært full skjenkestopp og sosial lockdown i Oslo i seks måneder. Den eneste muligheten oslofolk hadde til å få seg et glass champagne til 17. mai-frokosten, var å stille seg i polkø og drikke glasset hjemme med sin nærmeste lille kohort. Men når resten av landet så de lange polkøene på TV, virket det som om vi i Oslo var hysteriske, tankeløse alkoholikere hele gjengen - midt i en alvorlig pandemi.

Alt dette fikk meg til å tenke på ordføreren i Molde. Aldri har jeg vært så sint på noen, som jeg var på ordføreren i Molde. Men når jeg så det sinte Facebook-minnet, kunne jeg ikke engang huske navnet hans, langt mindre hvordan han så ut. Jeg måtte google fram det famøse intervjuet han gjorde med VG i februar 2021: «Lite imponert over hva Oslo får til». «Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet», sa ordføreren, og var kritisk til at Oslo ba om flere vaksiner. «Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene»..

Sånn i etter-pandemisk tid, kan jeg ikke helt skjønne hvorfor jeg ble SÅ sint den gangen. Men et år med hjemmekontor og seks måneder med sosial lockdown gjør noe med deg. Og jeg var ikke alene. «Mange av oss hovedstadsbeboere følte det som et knyttneveslag i magen», skrev Venstres Trine Skei Grande på Facebook. «Ordførerens uverdige angrep på Oslos befolkning er hjerteløst, sårende og vitner om stor kunnskapssvikt», raste den ellers så blide Oslo-ordfører Marianne Borgen i Dagbladet.

Når det så viste seg at utspillet kom i samarbeid med en av statsminister Erna Solbergs spinndoktorer, var helvete løs for alvor. I ettertid viste det seg også at det var nettopp denne helgen Solberg stakk av fra de strenge koronarestriksjonene i Oslo, og feiret 60-årsdagen sin på Geilo med både sushi og bursdagsgjester. Da vendte Oslo-raseriet seg mot Erna i stedet.

Men i nord var de sinte på oss i Oslo. Mange mente at vi som bor i Oslo «stjal» vaksinene de skulle hatt. En av dem var min gamle far. «Det blir jo ingenting igjen til oss! Vi kommer jo til å daue som fluer her oppe!», sa han i telefonen.

Til dette siste er det bare å si: Han tok nå i alle fall telefonen da jeg ringte på søndag.

