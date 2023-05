Ståle Solbakken er fredet

Det er slik man kan tolke mandagens pressekonferanse på Ullevaal stadion. Selv om EM-kvalifiseringen skulle spore av allerede i juni, spiller ikke resultatene noen rolle. Norge vil ha Solbakken som sjef videre og avgjørelsen er forankret hos de to eneste verdensnavnene i den norske troppen: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Årssønn: – Seks mill., svarte Ståle Solbakken og bekreftet den kulturen NFF har lagt seg på. I motsetning til praksisen i de fleste andre land, ønsker man åpenhet om toppledernes lønninger. Og ifølge partene var det ingen forhandlinger. Og lønna er uten bonus i ordinære kamper. Solbakken ser mulighetene og potensialet i den norske troppen, og dette er nok til å motivere ham selv om han synes det er et mareritt at kampene er så få.

[ Solbakken: Derfor er Norge på rett vei ]

I verdensfotballen ellers er det resultatene som teller. Fotballpresident Lise Klaveness brukte mange ord på å forklare at det også gjelder en norsk landslagssjef på sikt, men her er det prestasjonene på og utenfor banen som vektlegges. Norske verdier. Norge fikk ett poeng i sine to første bortekamper mot Spania og Georgia. Norge hadde uflaks. Neste motstander er Skottland på Ullevaal 17. juni.

Den kampen må vinnes for å ha håp om å komme til EM i 2024. Men om Norge ikke skulle gjøre det, trenger ikke mediene mase om Solbakkens avgang. Og man slipper også maset om dette i forkant av kampene. Derfor mente generalsekretær Karl-Petter Løken at det var helt riktig tidspunkt å få avklart den nye kontrakten nå. Solbakken har vunnet halvparten av kampene han har ledet (12 av 24).

Lise Klaveness innledet med sine bekymringer for Norge på den internasjonale scenen. Snittlønningene i Europa for profesjonelle spillere går opp, i Norge står de stille. Å få norske lag inn i Mesterligaen er blitt tyngre. Grep skal tas, komiteer er nedsatt.

Samtidig er hun opptatt av breddens kår og økende fattigdom i verdens rikeste land. Norsk fotball trenger et flaggskip, men det vil koste. Ståle Solbakken er utnevnt til kaptein så lenge han selv orker. Og i FIFAs virkelighetsverden er han en billig mann på brua.

