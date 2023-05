Solås ekskludert: Enda et skritt tilbake for Oslo Frp

For drøye to år siden, tilbake i desember 2020, fikk ledelsen i Fremskrittspartiet nok. Oslo-leder Geir Ugland Jacobsens illojalitet mot partileder Siv Jensen kunne ikke lenger tåles. Det kunne heller ikke hans forsøk på å gjøre Frp til et nasjonalkonservativt fyrtårn.

Ugland Jacobsen ble ekskludert, og Oslo-partiet ble satt under administrasjon. Det samme skjedde i Bergen.

Ut av den nasjonalistiske tåka skulle det komme et nytt parti i Oslo. Et parti som søker seg mot Høyre, ikke ytre høyre

Det kan gjerne kalles autoritært og i overkant sentralstyrt, men tradisjon så vel som vedtekter i Frp åpner for slike grep. Partiet viste uansett vilje og evne til å rense ut en gryende høyreradikal ytterfløy.

Det er mye å si om Sylvi Listhaug og hennes mannskap. Men partiet hennes er ikke det nasjonalistreiret mange på venstresiden vil ha det til. Takhøyden for putinisme og høyreradikalisme er heldigvis lavere enn mange later til å tro.

Det betyr ikke at alt er fryd og gammen i Oslo Frp. På ingen måte.

Ut av den nasjonalistiske tåka skulle det komme et nytt parti i Oslo. Et parti som søker seg mot Høyre, ikke ytre høyre. Det gikk bra – helt til det gikk fryktelig dårlig.

Partiveteran Henning Holstad, et ikke akkurat stabilt kort, forsøkte og forsøkte på nytt å utfordre nominasjonskomiteens innstilling på nominasjonsmøtet i Oslo Frp i fjor høst, men fikk ikke plass på toppen av lista. Holstad tapte kampen om førsteplassen. Andreplassen. Tredjeplassen … Ja, du skjønner.

[ Trine Østereng: I sommar skal me på ferie til Hellas. I fly. Eg gler meg og har klump i magen på ein gong ]

Dermed kunne Frp stille en ryddig og ren liste til høsten valg, der Oslo-partiet skulle ta de første små løftene i forsøket på å reise seg igjen.

Førstekandidaten var Lars Petter Solås, et trygt valg. En erfaren mann som kjenner partiet og arbeidet i bystyret. En mann som kunne fungere som mentor for de mindre erfarne, yngre kandidatene på de neste tre plassene.

Slik skulle partiet gjøre et bedre valg enn i 2019, da Frp fikk 5,3 prosent oppslutning i hovedstaden.

Partistrategenes drøm var at denne rebooten i Oslo Frp skulle bidra til en borgerlig seier i hovedstaden, og at de ferske politikerne på toppen av lista skulle få erfaring med politisk arbeid, kanskje også i byråd.

[ Jo Moen Bredeveien: 16. mai tilhører Trondheim og Bergen. Dere andre får være takknemlige for at vi lar dere være med å leke ]

Så gikk førstekandidat Lars Petter Solås på nachspiel med partikolleger og journalister. Nå er alt i det blå. Solås er nå ekskludert fram til 2027 fra partiet som ikke frykter å bruke jernhånda.

Ledelsen understreker at han er velkommen tilbake – forutsatt at Solås trekker seg som førstekandidat. Om han vil gjøre det, vet bare Solås selv. Han har fram til 25. mai med å levere en søknad om å slippe å stå på lista. Avgjørelsen er helt og holdent hans egen.

Forsøket på å rense opp og starte på nytt i Oslo har sendt partiet lenger ned i gjørma. Frp skal føre en ekstremt god valgkamp for å rette opp inntrykket.

Enn så lenge stamper partiet i sølevannet. Nå hviler partiets skjebne i hovedstaden i hendene til en mann som ledelsen har sett seg nødt til å ekskludere.

Det er mye vi ikke vet om veien videre. Men en ting vet vi: Det vil seg ikke for Frp i Oslo.

[ Lars West Johnsen: Det har vært en jævlig tøff jobb ]

[ Synnøve Vereide Trampe: Den som sier Eurovision ikke er politikk, lyver ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen