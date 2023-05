Smart å roe ned skattedebatten

Regjeringen legger skatteutvalgets utredning i skuffen. Det er ikke aktuelt med helhetlige endringer i skattesystemet. Regjeringen ser derfor ikke noe poeng i å legge fram en stortingsmelding basert på utvalgets forslag.

«Vi mener det ikke er tiden for en stor skattereform nå. Det ville skapt mye støy og uro», sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagens Næringsliv. Han varsler at de store linjene i skattepolitikken vil ligge fast ut stortingsperioden, altså fram til valget i 2025.

Finansministeren begrunner dette med tre faktorer: Regjeringen sier nei til flat moms ved å tviholde på dagens system med lav moms på eksempelvis matvarer og reiselivet. Forslaget om ny boligskatt og gjeninnføring av arveavgift blir også avvist.

Politikk er det muliges kunst.

Det var Erna Solbergs regjering som satte ned skatteutvalget under ledelse av professor Ragnar Torvik. Utvalget fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalgets utredning ble lagt fram rett før jul i fjor.

Utvalget foreslår blant annet å gjeninnføre arveavgift, lavere formuesskatt og økt selskapsskatt. Kort sagt en helhetlig omlegging som fordrer at kameler svelges for å gi et mer effektivt system. Men blant partiene er det ikke vilje til å sette kjepphester på stallen. Dermed ryker helheten.

Professor og utvalgsmedlem Ola Kvaløy er ikke nådig i sin kritikk. Han mener at regjeringen burde ha lagt til rette for et bredt skatteforlik i Stortinget. I et innlegg på Facebook spør Kvaløy hvorfor han skal «gidde å bruke et utall timer på et nytteløst utvalgsarbeid» når rapporten bare blir lagt i skuffen.

Ola Kvaløy er medlem i Skatteutvalget. (Silje Ellefsen/Wikipedia)

Det er forståelig at Ola Kvaløy føler skuffelse, men her handler det om politiske realiteter. Ap/Sp-regjeringen har allerede gjort betydelige skatteendringer. Det bør også nevnes at den omstridte grunnrenteskatten på fiskeoppdrett er i tråd med anbefalingene fra Torvik-utvalget.

Samtidig må regjeringen ta hensyn til løftene som Ap og Sp har gått til valg på og politikken som er nedfelt i regjeringsplattformen. I Hurdalsplattformen slås det blant annet fast at selskapsskatten skal holdes uendret på 22 prosent ut stortingsperioden. Det vil være et klart løftebrudd å heve denne skattesatsen.

Skatteutvalgets utredning er ikke helt bortkastet arbeid. Utvalget har nemlig sådd noen frø. Men i politikken tar det tid å dyrke fram livskraftige planter. Neste korsvei er stortingsvalgprogrammene som vedtas våren 2025. Men det trengs politisk mot for å gå til valg på lite spiselige skatteforslag.

Skatteutvalget har bestått av eksperter som har levert en «ideell» løsning. Denne er det politisk umulig å få aksept for. Politikk er det muliges kunst. Derfor er det smart av regjeringspartiene å roe ned skattedebatten. Det gjelder å velge hvilke kamper som tas.

