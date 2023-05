En norsk Eurovision-seier i Liverpool er katastrofe for NRK

Dagen før dagen er det svenske Loreen som er bookmakernes favoritt til å vinne Eurovision-finalen i Liverpool. Finske Käärijä og hans Pina Colada-rap er på andreplass. Norske Alessandra er nede på sjuende plass, beregnet til å ha tre prosents vinnersjanse.

Dette er kjempegode nyheter for NRK! Om ikke for MGP-kontingenten på plass i Liverpool, så i hvert fall for de som sitter med budsjettansvar på Marienlyst.

Semifinale Eurovison Song Contest 2023 Det beste for NRK - og Norge - er at storfavoritten Loreen fra Sverige vinner Eurovision Song Contest i Liverpool. (Heiko Junge/NTB)

At Norge ikke vinner i Liverpool er det beste som kan skje for NRK, og ansatte der som lager sånt som sportssendinger, radioprogrammer, distriktsnyheter og dramaserier. Det er de som kommer til å få svi hvis Norge vinner Eurovision Song Contest, og allmennkringkasteren tvinges til å være festarrangør for sirkuset i 2024.

NRK trenger en norsk seier i Eurovision Song Contest, som Norge trenger et nytt vinter-OL. Det er ingenting ved NRKs økonomi som sier fest.

Eurovison Song Contest 2023 Norges Alessandras vinnersjanser har sunket på bookmakernes bettinglister foran finalen lørdag. Det er gode nyheter for NRKs økonomi. (Heiko Junge/NTB)

Å få ansvaret for den elleville finale-uka Eurovision Song Contest vil være katastrofe for NRK. Statskanalen har på ingen måte fått romsligere økonomi siden dette euro-sirkuset var på Fornebu i 2010.

Da NRK vant arrangør-ansvaret den gangen fikk det store konsekvenser. Mange årsverk måtte kuttes. Flere dramaserier som var klare til premiere måtte utsettes, fordi det å koste en ferdiglaget serie innebærer at NRK må betale de som har laget dem, og NRK måtte selge unna selve TV-gullet de satt med – rettighetene til fotball-VM i Sør-Afrika til Viasat.

Salget skulle være med å dekke inn de 200 millioner kroner som ESC-finaleuka i Telenor Arena kostet for 13 år siden. Hva den samme uka vil koste i Norge i 2024, er et åpent spørsmål, som avhenger av sånt som showets kunstneriske ambisjoner og dimensjoner. Men bare tenk på den strømregningen.

Det som er sikkert er at en ny norsk ESC-arrangert fest vil merkes enda hardere i 2024, selv om NRK vil hente inn noe av kostnaden i inntekter også. I 2010 fikk NRK inn 70 millioner kroner i inntekter, så ESC-regningen ble til slutt på 130 millioner.

Det høres ut som en fattig trøst, all den tid NRK har slitt med økonomien siden. Så å si årlig er det blitt effektivisert, kuttet og nedbemannet, at det er helt forståelig om kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ikke vet hvor mange stillinger og årsverk det er blitt. Men de er ikke få, som har tatt sluttpakke eller fått takk og farvel på Marienlyst siden inngangen til 2010-tallet.

I andre land velger kringkasterne å stå over deltakelsen i Eurovision Song Contest når økonomien er trang. Dette har visst aldri vært et alternativ for NRK.

Den nye kringkastingssjefen hadde ikke vært lenge på kontoret før kravet kom om å spare 300 millioner kroner i 2023. Løsningen var kutt i opptil 120 årsverk, og tilby enda flere ansatte pakker mot å slutte.

Kringkastingssjef i NRK Vibeke Fürst Haugen hadde ikke sittet lenge på sitt nye kontor på Marienlyst før krav om nye kutt og innsparinger på 300 millioner kroner kom på dagsorden. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Dramaavdelingen på Marienlyst fikk også merke det. Planlagte produksjoner måtte settes på vent, og ferdige serier klare til sending ble utsatt inntil videre. Samtidig må NRK – som alltid har vært størst og flinkest på drama i landet her – konstatere at de for første gang ikke har en eneste serie med i kategorien beste drama ved Gullruten. Sånn kan vi ikke ha det, NRK Drama. Er det noe vi trenger er det et NRK som har råd til å lage – og ikke minst sende – norsk drama i årene framover.

Det Marienlyst-ledelsen sikkert ikke har lyst på er en diger fest-regning på toppen av alt. Spesielt ikke nå som NRK står midt oppe i en flytteprosess. For tida søker statskanalen etter prosjektdirektøren som skal stå for byggingen av det nye mediehuset på Ensjø. Detter er gigantprosjektet som ikke trenger at det dukker opp kostnader som krever omdisponering av midler fra Marienlyst-salget, for å si det sånn. Særlig ikke i form av en kjempedyr kalas-uke for 35 TV-kanaler og en armada av jublende ESC-fans.

En kringkaster som trenger hjelp av regjeringen for å få det til å gå rundt, har heller ikke det økonomiske armslaget som skal til for å ta seg på regningen for Eurovision Song Contest og alt det medfører.

Fans fra Europa rundt kommer tilreisende når det er tid for Eurovision-finale. Det tjener vertsbyen på, men kringkasteren som arrangerer finalene må ta høyde for den heftige regninga som følger festen. (Heiko Junge/NTB)

NRK har akkurat fått 130 millioner kroner over revidert statsbudsjett for å klare utgiftene i 2023. Det har vel knapt skjedd noen gang tidligere. Det kan være at politikerne endelig har skjønt hvor presset NRKs økonomi er, og hvor viktig rolle NRK har som norsk kulturbygger og -formidler i en offentlighet full av utenlandske mediegiganter.

De 130 millionene skal visst få bein å gå, ifølge Kampanje. De skal blant annet brukes til å sende TV-program NRK har klare, men ikke har hatt råd til å sende i år (!). NRK har likevel behov for 250 millioner kroner til, heter det.

De millionene bør NRK i hvert fall ikke prøve å hente inn ved å selge populære rettigheter en gang til. Fotballfansen vil reagere høylytt om neste sommers EM skulle havne bak betalingsmur. Og i en medievirkelighet med enda større konkurranse enn i 2010 har ikke NRK råd til å ryke uklar med publikum.

NRK er veldig opptatt av å være godt likt i befolkningen, i den grad at de måler stemningen hvert eneste år. Resultatet for fjoråret var litt nedslående for Marienlyst. Den viste at tilliten til NRK i folket hadde sunket til 82 prosent, mot 85 prosent året før. Det er ikke gitt at en Eurovision-uke på norsk jord er verdt prisen heller.

Årets finale i Liverpools skal ha kostet minst 160 millioner kroner, som BBC, den britiske regjeringen og Liverpool by må ut med. Samtidig beregner man at ESC-turistene legger igjen rundt 300 millioner kroner i Liverpool. Dette er jo den sorten gigantarrangement som alle andre enn arrangøren tjener store penger på, et faktum som på ingen måte demper partystemningen for ESC-fansen. Festen blir jo betalt av noen andre.

