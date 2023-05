Høyrisikokamp. Dette må vi se av VIF

Oppgjøret som kalles Europas jevneste derby, og som antakelig er det etter 30 seirer til hver og 28 uavgjorte kamper, øker i intensitet og alvor for hvert år som går.

Årets kamp ble utsolgt for to uker siden og kanskje datoen var en av årsakene til det. Intility Arena er for liten til å skape noen publikumsrekord, men atmosfæren og spenningen som bygges opp kan måle seg med mange klassikere i Europa. Da Bodø/Glimt var slått i onsdagens semifinale på Åråsen, sang Kanarifansen taktfast: – Hater, hater, hater Vålenga!

Akkurat nå virker spenningsnivået høyere enn på lenge. Vi tror det har med den dagsaktuelle situasjonen å gjøre. Lillestrøm kommer høye og mørke etter å ha slått Molde i siste seriekamp og kommet seg til cupfinalen (for 2022) som spilles 20. mai. Skulle de vinne den, kan det bli Europa-spill på Lillestrøm i høst med de økonomiske følgene det kan få.

Vålerenga kjemper i bakevja, har bare slått bunnlaget Aalesund og har underprestert i sine to neste kamper (tap for Sarpsborg og Brann). Og de utålmodige supporterne har ingen problemer med å krisemaksimere etter tre kamper til stor irritasjon for trenere og ledere i VIF. Men slik er det å lede Vålerenga. Også her har kunden alltid rett.

Nå venter Lillestrøm hjemme og Rosenborg borte i de to neste kampene og skulle det også ende med null poeng når uka er omme, er Dag-Eiliv Fagermos posisjon i spill. Slik er mekanismene i denne bransjen. Men så vet han også like godt at en seier eller to kan snu en situasjon på hodet. Vi så det med Vålerenga i fjor da de var nær klubbrekord i antall kamper uten tap.

Molde fortviler enda mer enn Vålerenga der de ligger nest sist med ett poeng etter fire kamper. Treneren tar selvkritikk, selv om det neppe er hans skyld at spillerne brenner hundre prosent sjanser gang på gang. Ikke noe mer gjennomanalysert spill er mer utsatt for tilfeldigheter enn fotball.

Det viktigste i kveld er ikke hvilket resultat Vålerenga oppnår, men hvordan laget framstår. Østblokka vil se et lag som blør for drakta, som kjemper i hver duell, som viser at de vil noe med å spille i Vålerenga. Klarer de det, kan de leve med at en tilfeldighet avgjør feil vei. Det er sagt at Vålerenga har landets beste talenter, men de kan bli paralysert av Lillestrøms fysikk. Derfor trenger Vålerenga mer muskler. Det tror vi også laguttaket vil bære preg av.

1. mai er en spesiell dato. Vålerenga kaller seg arbeiderklubben, selv om den historisk sett ikke er det. Det var Jordal som var arbeiderklubben i området da VIF ble stiftet. Men i dagens Norge er Oslo øst det nærmeste vi kommer arbeiderklassen. I VIFs medlemslister finner vi folk med bakgrunn fra 120 forskjellige land. Det er Oslo øst Vålerenga representerer. I dag synliggjort på Østblokka.

Det er omfattende sikkerhetstiltak rundt kampen. LSK-supportere må sluses inn til arenaen en egen vei og må sluses ut etterpå. Man vil ikke ha trefninger på t-banen eller utenfor arenaen. Alle med billett er nøye instruert. Hva med de uten billett? Det er et forsøksprosjekt å legge kampen til 1. mai. Ja, det er bare fotball, som det sies. Men for veldig mange er det en ganske viktig del av livet. Også i Oslo og Lillestrøm.

