Sesongens viktigste uke?

Det er nemlig klart for en uke som kan bli helt avgjørende i årets Premier League-sesong, med en rekke viktige kamper på rekke og rad. Både i helgens runde, men spesielt midtukerunden som spilles fra tirsdag 25. til torsdag 27. april kan by på voldsomt mye spenning både i topp og i bunnen.

Vi kan like godt starte på toppen, der Arsenal i løpet av denne uken kan åpne opp en ti poengs ledelse ned til Manchester City med seks kamper igjen å spille. Riktignok med to kamper mer spilt enn Manchester City, men poeng i banken er bedre å ha enn kamper til gode. City skal denne helgen ut i semifinale i FA-cupen mot Sander Berges Sheffield United, mens Arsenal møter tabelljumbo Southampton hjemme. Den spilles allerede fredag kveld.

Dermed kan Arsenal etter alle solemerker gå inn i midtukens største kamp sju poeng foran jagende Manchester City. Da lagene møttes for drøye to måneder siden ga Arsenal vekk to mål hjemme på Emirates, og det har ikke Mikel Artetas menn råd til i lagenes siste møte for sesongen på Etihad. Med Arsenal-seier er det ti poeng mellom lagene, men hvis City vinner på hjemmebane er det bare fire poeng. Og da har i tillegg Manchester City to kamper til gode på sine rivaler i Nord-London i kampen om seriegullet.

Det betyr at midtukas «seriefinale» ikke vil avgjøre noe, men havner Arsenal i en situasjon der City på mange måter får overtaket. Både på grunn av å ha slått Arsenal i begge kampene i år, og det mentale overtaket det gir, men også fordi Arsenal da står med én seier på de fire siste og har Chelsea og Newcastle i de to neste. City på sin side står med seks strake seiere, og vil ta sin sjuende strake om de slår Arsenal.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland møtes til nok en toppduell i Premier League, i en kamp Ødegaards Arsenal helst bør vinne for å gjenvinne momentumet i tittelkampen. Det er Pep Guardiola mot Mikel Arteta, det er Gabriel Jesus og Oleksandr Zinchenko mot gamle lagkamerater og det er fascinerende dueller overalt på banen. Det kommer til å bli en utrolig kul kamp, men det er heller ikke den eneste kampen som kan bli avgjørende denne helgen.

Også Manchester United skal ut i semifinale i FA-cupen denne helgen, mot Brighton. Det gjør at deres rivaler i kampen for topp fire kan ta innpå, og spesielt for Tottenham blir det her en viktig uke. Med den klart svakeste formen av de tre lagene som kjemper om de to siste CL-plassene, må Tottenham trolig slå både Newcastle denne helga og Manchester United i midtukerunden for å komme seg inn topp fire.

Denne helga møtes nemlig Newcastle og Tottenham, og med Newcastle-seier der vil Tottenham være seks poeng bak både Newcastle og Manchester United. Men verre er det at Tottenham da vil ha spilt én kamp mer enn Newcastle, og to kamper mer enn Manchester United. Som de møter torsdag, og med tap der risikerer Harry Kane og hans lagkamerater å være ni poeng bak United med to kamper mindre spilt.

Med den formen både Tottenham har vist, med to seiere, to uavgjort og to tap de siste seks, mot Newcastles fem seiere og ett tap og Man Uniteds fire seiere, ett tap og en uavgjort, blir det fryktelig vanskelig for en Christian Stellini som ikke akkurat har satt fyr på Tottenham-laget etter at han tok over for Antonio Conte.

Crystal Palace og Wolves kan melde seg ut nedrykksstriden med seier i helgens kamper mot Everton og Leicester, da avstanden ned blir godt over ti poeng for dem begge med seier. Vinneren av Bournemouth – West Ham kan på langt nær gjøre det samme, spesielt hvis Bournemouth slår Southampton også i midtuka. Rundens viktigste bunnkamp blir imidlertid Leeds – Leicester, som begge er på desperat jakt etter både form og poeng.

