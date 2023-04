Hellig ku må forbli hellig

Høye tollsatser er et effektivt importvern som sikrer norsk landbruk. Nå vil Høyre og Venstre lempe på importvernet. Frp vil fjerne hele ordningen. Importvernet omtales ofte som ei hellig ku i landbrukspolitikken. Støre-regjeringen lover å sikre importvernet.

Nå blir det en runde om dette i Stortinget. Bakgrunnen er et forslag fra Høyre og Venstre. Disse to partiene ber om at det blir utredet «målrettede justeringer av importvernet» på enkelte varer. Høyre og Venstre vil ha en gjennomgang for å finne hvilke tollbarrierer som kan bygges ned «uten at man rammer norsk matproduksjon». Det er lettere sagt enn gjort å kombinere disse to hensynene.

«Vi politikere på Stortinget snakker masse om matvarepriser og om å regulere bransjen, men så har vi ikke helt turt å diskutere landbrukspolitikken», sier Høyres Lene Westgaard-Halle. Regjeringens folk bør ta henne på ordet. La oss få en landbrukspolitisk debatt. Da må det dreie seg om bøndenes kår, selvforsyning, priser og distriktspolitikk. Og selvsagt om importvernet. Dermed må Høyre og Venstre vise alle sine kort, samlet. Frp er det ikke noen vits å bruke tid på.

La oss få en landbruksdebatt.

Tollen på lasagne er brukt som eksempel på at det er for rigide regler. Siden kjøttinnholdet i lasagne er over 20 prosent blir dette produktet klassifisert som et kjøttprodukt – etter en internasjonalt harmonisert tolltariff. «Skal det gjøres endringer i importvernet, bør det skje etter internasjonale forhandlinger med EU, slik at norsk næringsmiddelindustri også kan få økte eksportmuligheter», sier konserndirektør Håkon Mageli i Orkla til avisen Nationen.

Orkla-direktøren har et godt poeng. Dette bør være et tankekors for EU-tilhengerne i Høyre og Venstre. Det er ingen quick fix å senke de norske tollsatsene, og det kan virke mot sin hensikt dersom man ser isolert på det norske hjemmemarkedet. Samtidig er det grunn til å merke seg at Orkla er en varm forsvarer av importvernet.

De landbruksbaserte matvarene koster riktignok flesk her til lands, men det er en myte at dette bare skyldes tollmurer og norsk landbrukspolitikk. Det generelle kostnadsnivået i Norge spiller også inn. Beviset ser vi i Europa. Innad i EU er det ingen tollmurer, men det er likevel stor forskjell på matvareprisene EU-landene imellom. Og allerede i dag er det en vesentlig tollfri import av matvarer til Norge.

Tollmuren er en bærebjelke i den norske jordbrukspolitikken. Et svekket importvern vil ubønnhørlig gi oss et svekket landbruk og en dårligere distriktspolitikk. Det er bare å se over til forholdene på den svenske landsbygda, så finner vi svaret på en slik linje. Uten et sterkt importvern vil vi ikke lenger ha et jordbruk, slik vi kjenner det i dag, over hele landet. Selv en justering kan bli tua som velter et stort lass. Den hellige kua må forbli hellig.

