Atomkraft er en dårlig idé

Flere partier setter døra på gløtt for å bygge atomkraftverk i Norge. Det kan bli politisk flertall på Stortinget dersom også Ap snur i dette spørsmålet. Det er ventet en heftig atomdebatt på Ap-landsmøtet første helgen i mai. Fylkeslagene i Møre og Romsdal, Innlandet og Rogaland vil vurdere, utforske eller utrede mulighetene for atomkraft i Norge. Men Trøndelag og Oslo vil ikke prioritere slik kraft nå. Olje- og energiminister Terje Aasland vender tommelen ned.

Klimakrisen, rekordhøye strømpriser og generell kraftmangel har aktualisert atomkraft som energikilde. Strømproduksjonen i et atomkraftverk gir nemlig ingen utslipp av CO₂ og er i så måte et godt klimatiltak. Derfor er det stadig flere politikere som peker på atomkraft som en god løsning. Det hører med til bildet at flere private aktører har signalisert interesse for å bygge atomkraftverk i småskala.

Det er for lettvint å peke på atomkraft.

Det er verdt å minne om at Norge lenge har hatt fire små atomreaktorer i drift som forskningsmaskiner, tre på Kjeller utenfor Lillestrøm og én i Halden. Den siste av disse ble vedtatt nedlagt så sent som i 2018. Det vil ta flere årtier å avvikle disse reaktorene og rydde opp etter dem. Enda større utfordringer vil det være med «ordentlige» atomkraftverk. Problemet er å sørge for sikker lagring av det radioaktive avfallet i mange tusen år. Den perfekte løsningen på dette har ingen så langt funnet. I tillegg kommer de svært alvorlige konsekvensene ved uhell.

Det synes åpenbart at Norge trenger mer elektrisk kraft i årene som kommer, og det haster. Men vi bør i første rekke satse på det vi er gode på her til lands. Modernisering av vannkraftverkene bør derfor prioriteres slik at vi kan få mer strøm ut av hver dråpe. Videre må det satses på vindkraft, både på land og ikke minst til havs. Det ligger også et stort potensial i solkraft.

Det tar lang tid å bygge et atomkraftverk, og Norge har ikke kompetansen som trengs. Å bruke politisk energi på norsk atomkraft er en risikosport og blir et sidespor. Politikerne skyver rett og slett problemene foran seg ved å be om utredninger. Det er fristende å si som Piet Hein: «Da Fanden ville at intet skulle skje – da satte han ned den første komité».

Det er for lettvint å peke på atomkraft. Da slipper politikerne å ta de vanskelige valgene som raskere gir gode resultater i form av ren kraft. Men heller ikke atomkraftverk er noe enkelt valg, spesielt når disse nødvendigvis må plasseres i vår bakgård. Motstanden mot vindkraft blir for blåbær å regne hvis det blir aktuelt å legge et atomkraftverk et steinkast unna Atomkraft er en fallitterklæring.

