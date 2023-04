Ap får ikke i pose og sekk

Ap-lag landet rundt vil ha mer av alt på mange politikkområder. Økt barnetrygd, økte trygdeytelser og økte satser for sosialhjelp står høyt oppe på ønskelistene. Samtidig vil flere fylkeslag ha billigere barnehager og gratis skolefritidsordning for flere.

«Hvis vi prioriterer barnetrygden, så er det andre ting vi må prioritere ned», sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen Vårt Land. Han viser til gjeldende partiprogram, hvor løftet er at barnetrygden skal opprettholdes på dagens nivå. Støre poengterer at vi er inne i en tid «med knappere ressurser og mindre økonomisk handlingsrom».

Vi kan ikke øse uhemmet av honningkrukka.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har advart mot å øke barnetrygden. Hun vil heller forbedre velferdstjenester og peker spesielt på billigere barnehage og SFO. Støre sier at kunnskapsministeren har mange gode argumenter. Det hører med til historien at Brenna er favoritt til å bli ny nestleder i Ap. Både Støre og Brenna er varme forsvarere av den såkalte arbeidslinjen. De slår begge ring om at det skal lønne seg å ha arbeid framfor å gå på sosiale ytelser.

Jonas Gahr Støre har helt rett. Ap-folket kan ikke få i pose og sekk. Delegatene som samles til Ap-landsmøte første helgen i mai, må prioritere. Ole Brumm svarer kjekt «ja takk, begge deler» når han blir spurt om han vil ha melk eller honning. Dette sitatet er og blir en dårlig rettesnor i politikk og samfunnsliv. Og det blir direkte uansvarlig når de økonomiske rammene er trange.

Norge har riktignok en solid formue på 14.000 milliarder kroner plassert i Oljefondet. Over 300 av disse oljemilliardene blir brukt til gode formål på årets statsbudsjett. Men vi kan ikke øse uhemmet av honningkrukka. Da gjør vi vondt verre. Norsk økonomi koker i tilfelle over.

Våren 2021 fikk vi klar melding i perspektivmeldingen som Erna Solberg la på Stortingets bord. Beskjeden var at det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Vi må belage oss på mindre oljeinntekter samtidig som det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Men i stortingsvalget et halvår senere var det få politikere som snakket om de mørke skyene. Vi ble i stedet lovet gull og grønne skoger. På toppen av dette har vi Vladimir Putins angrepskrig i Ukraina og alle de negative økonomiske sidevirkningene.

Hovedoppgaven for Støre-regjeringen blir derfor å føre en politikk som demper prisstigningen slik at renta ikke går mer opp enn høyst nødvendig. Statsbudsjettet må være stramt nok. Prioritet nummer to bør være å få strømprisene ned på et mer levelig nivå. I neste omgang må Forsvaret prioriteres.

Det blir lite penger igjen til andre gode formål. Derfor må politikerne prioritere tøft. Valget står eksempelvis mellom billigere velferdstjenester og økte trygder. Begge deler er det ikke rom for. Økt barnetrygd vil koste flesk. Løsningen kan være å skattlegge en økt barnetrygd. Da får barnetrygden en bedre sosial profil samtidig som det ikke koster staten mer.

Slik må vi kanskje tenke på flere politikkområder, samtidig som vi slår ring om universelle løsninger. Vi må ikke ende i et samfunn der vi bare hjelper dem som før gikk under begrepet verdig trengende.

