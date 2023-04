Var ballen inne VAR? Det får vi ikke svar på

Men det har vi ikke og vi vil heller ikke få det hvis det ikke blas opp nye millioner. Sju dommere per kamp trenger ikke være nok til å gi oss svar på det banale spørsmålet: Var ballen inne?

Dermed kan vi få flere slike øyeblikk som i Tromsø 2. påskedag. Molde mente de hadde en ball over målstreken og kanskje har de rett. Men ingen av de mange kameraene eller de fire dommerne som fulgte kampen på stedet, kunne fastslå noe med sikkerhet. Dommer Mohammad Usman Aslam hadde ikke sett noe mål. Og da kan han selvfølgelig heller ikke dømme det.

VAR (video assistant referee) er en teknologisk løsning som skal hjelpe dommere å ta riktige avgjørelser om offside, straffespark og eventuelle røde kort. Men som vi har sett vil det fortsatt være faglig uenighet om mange avgjørelser. For veldig mange fotballregler handler om skjønn.

Mållinjeteknologi fungerer perfekt i VM, i Premier League og en del andre ligaer. Tvilstilfellene blir hundre prosent avklart. Men det koster. Og vurderingen er at dette ikke oppstår veldig ofte, og når det skjer skal den ene assistentdommeren fange det opp. Mulig assistentdommeren hadde oversikten i Tromsø, og han markerte ikke for mål. Han hadde ikke sett at ballen var over streken.

Dagens teknologi koster et sted mellom 15 og 20 millioner kroner å innføre, en det er ikke klubbene, men TV2 som tar størstedelen av regningen. Og det gjelder så lenge TV2 har rettighetene. Utover episoden i Tromsø var det få kontroversielle situasjoner i første serierunde. Et gult kort ble omgjort til rødt etter VAR-sjekk i Sarpsborg og det var en riktig avgjørelse. Ellers var det største problemet at dommernes VAR-skjermer ikke virket på tre arenaer. Da var systemet i praksis satt ut av spill. Men det endrer jo ikke det faktum som ligger i bunn av all teknologien: Det er alltid dommeren på arenaen som har siste ord. Dommeren dømmer.

Foreløpig er VAR bare innført i Eliteserien, mens det er meningen at Toppserien for kvinner er neste liga som skal inn i systemet. I OBOS-ligaen må de fortsatt leve med gammeldags dømming. Ingen store feil ble gjort der, med unntak av et feilaktig rødt kort til en Skeid-spiller i kampen mot Sandnes Ulf.

VAR er skapt som et hjelpemiddel for dommerne. Man ønsker å øke riktige avgjørelser fra 92 til 98 prosent. Men når sesongen er over og Molde taper seriegullet med ett poengs margin, kan vi spole tilbake til første serierunde. Ble de snytt for ett poeng i Tromsø? For var ikke den ballen inne?

