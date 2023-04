Norsk treghet, eller?

Toppserien er den eneste norske ligaen som er i gang og allerede i dag kan det inviteres til en slags toppkamp på Røa der hjemmelaget tar imot Vålerenga, som vi i denne avis har utropt til gullfavoritt. Lagene vant henholdsvis 4–0 og 5–0 i sine serieåpninger.

Omtalen og oppmerksomheten har kanskje aldri vært større foran en seriestart for kvinnene. Rettighetshaverne TV2 og NRK har lagt inn store ressurser i dekningen. Nå er det system i serieoppsettet, kampene går lørdager 15.00 og 16.45 og det bygges en fin struktur rundt en serie som er til å forstå. Slik var det jo ikke i fjor da man forvillet seg inn i et seriesystem få skjønte verdien av. Men den verdige mester, Brann, ble kåret.

Internasjonalt øker publikumstallene betydelig med ekstreme utslag i Spania, Italia, Tyskland og England. Her hjemme har man lyktes med enkelte stunt når Brann og Rosenborg har lagt noen enkelte hjemmekamper til deres mannlige kollegaers storstuer, Brann Stadion og Lerkendal. Kampen mellom Rosenborg og Brann fra grunnserien i fjor har den norske rekorden med 11.636 tilskuere.

Det grepet gjøres også andre steder, Barcelonas kvinner har sin publikumsrekord fra Camp Nou (91.648). Chelseas kvinnelag, som senest torsdag hadde en festkveld i Mesterligaen på Stamford Bridge, er i ferd med å vokse ut av sin faste hjemmearena Kingsmeadow, som har plass til bare snaut 5000 tilskuere. På Stamford Bridge har opptil 40.000 publikummere møtt opp. Maren Mjelde og Guro Reiten opplever en eksplosjon i interesse rundt laget.

Man kan ikke tvinge folk til å gå på fotballkamp, ei heller skape en kunstig tilhørighet. Å ha en klubb i sitt hjerte handler om ekte lidenskap. Og en vesentlig erfaring der er at man må vokse opp med det.

Derfor var det mange rundt Toppserien som ble overrasket over de lave tallene i åpningsrunden. Snittet på de fem kampene havnet på 330, ingen kamper bikket 500 tilskuere. Ja, det var kaldt, ja det var surt, men det er det når gutta spiller også. Snittet i grunnserien i fjor endte på 583 der de nevnte kampene i Bergen og Trondheim dro opp snittet.

Etter hver hjemmekamp møter Vålerengas spillere opp i kantina på Intility der de møter sine yngste supportere til autografskriving og utdeling av fotballkort. Vi så selv hvor stas det var for de unge jentene som var i flertall av dem som kom.

Nivået på fotballen for kvinner er kraftig økende i Norge. Vi har noen av Europas beste landslag i de yngre årsklassene. Vi er overbevist om at det vil smitte over på tribunene også. For landets største kvinneidrett er i kraftig utvikling. Når bikker vi 1000 i snitt? Skal vi tippe i 2026?

