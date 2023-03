Smørebussen er åpen!

Det har tatt tid, men i dagens verdenscuprenn skal altså et felles smøreprosjekt testes ut i verdenscupen for første gang.

Det skjer bare i ett renn, i bysprinten i Tallinn i Estland med start og mål ved nasjonens sang-arena. Det er bare å synge med.

I all beskjedenhet foreslo vi dette for åtte år siden, under tittelen: Her er skiene deres: Gå! Vi ønsket utjevning i langrennssporten slik at løperne på start stilte med noenlunde like forutsetninger.

Artikkelen ble stort sett latterliggjort fordi jeg fikk vite at å smøre ski var en vesentlig del av den norske skikulturen. Kunnskapen om dette skulle vi holde for oss selv. Den var utviklet gjennom mer enn hundre år med spisskompetanse fra bruk av tjære og kvae og kokte grammofonplater til vi endte opp med forbud mot fluor-produkter.

Løperne skal fortsatt bruke sine egne ski, det handler jo ikke bare om hva som er benyttet under dem, både struktur og spenn spiller jo en stor rolle. Og hvor stor motivasjonen er hos de store nasjonene (les Norge) kan man jo lure på:

– Vi får gjøre som vi får beskjed om, det er vel det som er hele greia, sier Norges smøresjef Stein Olav Snesrud til NTB. Målet med smøregrepet et å både kutte kostnader og redusere forskjellene mellom de små og store nasjonene.

Vi har ikke store forhåpninger om skibussene blir for alle på sikt, men nå er ikke bare tanken sådd, men faktisk satt ut i praksis. Som et unntak. Så er vi spent på konklusjonen.

Men at Johannes Høsflot Klæbo vinner spurten uansett, er vi rimelig sikre på.

PS. Tirsdagens utslagsrunder i sprint starter klokka 18.30 og sendes på TV3.

