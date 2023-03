Kvinnenes rungende femmils-ja

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Ragnhild Gløersen Haga blir stående som historiens første femmilsvinner i verdenscupen og derfor kom tårene etter målpassering, fem år etter hennes forrige verdenscupseier. OL-gullet fra 2018 fikk en sterk konkurrent i ren opplevelse i Kollen søndag. Veteranen måtte satse utenfor landslaget, men tok med denne seieren sin nest største seier i karrieren.

For veldig få regnet henne inn som en av vinnerkandidatene da siste runde gikk. Alle ventet på at Jessica Diggins skulle stikke i fra og avgjøre dette. Selv om flere av verdens beste løpere ikke var med (sykdomsforfall fra alle medaljevinnerne på 30km i VM), bekreftet rennet at det er på kvinnesiden internasjonal langrenn nå fenger mest. Tre tideler bak kom altså Astrid Øyre Slind som gikk tremila i VM forrige lørdag, ni mil i Vasaloppet søndag og fem mil i Kollen uka etter.

– Se, vi trengte ikke å bli kjørt bort i ambulanse!, utbrøt Jessie Diggins til Dagsavisen etter at storfavoritten skled inn til tredjeplassen i den dramatiske avslutningen. Hun fortalte om alle advarslene hun hadde fått om langløp fra jenter. De er det bare å skrinlegge.

For vel så gledelig i dette rennet var den offensive gåingen til Margrethe Bergane og Nora Sanness. Bergane gjorde flere rykk tidlig som ga løpet en flott dynamikk. Og da over tre mil var passert kom verdenscupdebutanten Nora Sanness, og tok teten også. 22-åringen fra Kjelsås fikk en debut hun neppe vil glemme. Hun endte på 5. plass, tre og et halvt sekund bak vinneren i et renn der mange fryktet at det skulle bli mye vann mellom båtene.

Sanness har Jessica Diggins som et av sine forbilder og syntes det var helt uvirkelig å følge henne helt inn. Hun hadde fått beskjed om å være offensiv i hodet. Det var hun til de milde grader. Tidligere i vinter ble hun norsk mester i stafett med Kjelsås.

For dem som lurer: Femmila for kvinner har kommet for å bli. Så må man se på kalenderen hvor dette løpet skal plasseres. Verdenscupleder Tiril Udnes Weng hang tappert på tetfeltet hele veien. Nå skal hun hvile beina før det allerede tirsdag er sprint i Drammen. Det er kort hviletid. For henne er det verdenscupen sammenlagt sesongen handler om.

Lørdag viste Lyn-duoen Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund sine taktiske egenskaper da de tok de to første plassene i den helnorske femmila. Ingen ønsker seg ti nordmenn først i verdenscuprenn. Men det skal ikke ødelegge Hegstad Krügers seiersfølelse en uke etter at han ble satt ut av femmilslaget i VM. Han har bevist nok ganger at han er verdens beste distanseløper i fristil.

Dobbelt norsk på femmila for kvinner var mest overraskende. Men mest av alt, rennet skapte en atmosfære som fenget det noe mindre publikum i Kollen denne søndagen. Hvorfor kan vi ikke få de to langrennsfestene på samme dag?

