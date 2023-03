Lyn-finta i Holmenkollen

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Lyn-finta ble et begrep da klubben hadde landets beste fotballag på 60-tallet. Lyn-finta i langrenn er ikke like kjent, men etter at femmila ble åpnet for taktisk spill, ble den utnyttet denne folksomme lørdagen i Lyn-guttas nabolag.

Nå tror vi uansett dette kunne endt med samme utfall, men da Simen Hetsgad Krüger og Hans Christer Holund bestemte seg for å bytte ski en runde tidligere enn de andre, skapte de en ny dynamikk i dette rennet som satte helnorsk rekord i verdenscupen med ti nordmenn først, mens beste utlending, Andrew Musgrave, representerer Røa. Mer om det perspektivet senere.

Det lå i kortene at dette ville bli et oppgjør mellom verdens beste distanseløpere (Krüger og Holund) og verdens beste sprintere (Golberg og Klæbo) der de sistnevnte altså tok gull og sølv på femmila i VM der de to førstnevnte ikke fikk gå.

Holmenkollen skifestival 2023 Verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo lå først ved passering Frognerseteren på førsterunden. (Geir Olsen/NTB)

Det er gjerne mer taktikk i sprint enn på en femmil, men denne gangen ble det annerledes. Fordi farten i feltet var lavt byttet Lyn-duoen ski før de andre og bare Rustad-løper Iver Tildheim Andersen (som har vunnet v-cup denne sesongen, men ikke kom i VM-troppen), oppfattet grepet og fulgte etter. Det brakte ham også inn i tetkampen.

For sporten er det selvsagt en fallitterklæring av verdenscupens mest prestisjetunge renn legges opp til et norsk mesterskap på grunn av kalenderen. Men det kan ikke løperne som går bry seg om. Og for Simen Hegstad Krüger betydde det enormt å erobre femmilstittelen i Kollen, her i landet må man jo erobre den. Det hadde vært like viktig for Hans Christer Holund, som kanskje gikk sitt siste renn her. Men etter utallige treningstimer med Krüger i Nordmarka visste han jo utfallet når han ikke klarte å rykke fra underveis.

Løperne fikk oppleve verdenscupens største publikum der løypa snut ved Frognerseteren og de fikk merke hvordan femmila er blitt publikumsøvelse nummer en i Kollen. Og da var det stas for Simen Hegstad Krüger å få besøke kong Harald på ærestribunen etterpå i visshet om at kongens far, Olav, også var medlem i Lyn.

Nå har Hegstad Krüger tre strake gull (av tre mulige) i VM og seier i Kollen. Han avsluttet også Tour de Ski råest av alle opp alpinbakken.

For den norske lagledelsen vil hodepinene rundt de norske laguttakene fortsette fram til VM i Trondheim om to år. Vi må bare håpe at verden har normalisert seg og at den internasjonale bredden kan vinnes tilbake. Men det er ikke gitt.

Denne dagen var ikke det Lyn-duoens ansvar. De skal bare nyte opplevelsen, prestasjonen og seierstaktikken.

Søndag går jentene sin første femmil her i Kollen og der vil det internasjonale bildet se helt annerledes ut.

Holmenkollen skifestival 2023 Kong Harald og Simen Hegstad Krüger i samtale eter lørdagens femmil. (Terje Bendiksby/NTB)





