Sophie Elise. Märtha Louise. Kjør debatt

Februar 2023 er på hell, og det kan kanskje være like greit. De siste par ukenes norske debatt har fortont seg som et eneste langt og absurd Dagsnytt Atten-aktig haikudikt, med en kakofoni av iltre og påståelige stemmer som forsøker å overdøve hverandre i kommentarfelt, avisspalter, i radio og på TV. For enkelhets skyld kan vi sortere ut noen av disse stemmene, og bare kalle dem A, B og C.

A: – Sophie Elise. Sophie Elise. Sophie Elise. Sophie Elise!

B: – Märtha Louise! Märtha Louise! Men også Sophie Elise.

C: – Sophie Elise. Sophie Elise. Og dessuten Trond Giske!

A: – Trond Giske? Men Sophie Elise, da? Sophie Elise?

B: – Sophie Elise, men også Märtha Louise. Og Trond Giske.

C: – Hva med Christian Krohg? Og Leiv Eiriksson? Og hun svenske dama på Nasjonalmuseet?

A: – Men Sophie Elise, da? Sophie Elise? Sophie Elise?

B: – Trond Giske! Og Christian Krohg. Og ikke minst: Leiv Eiriksson.

C (sukker): – Sophie Elise. Christian Krohg, Leiv Eiriksson, og dessuten kong Harald. Og så han der helvetes Vladimir Putin.

[ Altså, fra et snart-66-perspektiv kan jeg bare si «vært der, gjort dét» ]

Programlederen (P) i dette fiktive Dagsnytt Atten-aktige kakofoni-diktet prøver så godt hun kan å holde styr på debattantene A, B og C. Men hun syns jo det hele begynner å bli noe ensformig, og forsøker å avlede dem med noen andre navn enn Sophie Elise og Märtha Louise. Det går sånn passe.

P: – Hva med Eirik Kristoffersen? Joe Biden? Volodymyr Zelenskyj?

A: – Men Sophie Elise, da …?

B: – Og Märtha Louise og Trond Giske?

C: – Og Christian Krohg og Leiv Eiriksson? Og kanskje også Roald Dahl?

[ Svensk storebror-arroganse ]

Jeg tror faktisk programlederen ga opp akkurat her, på dette tidspunktet. Den norske samfunnsdebatten er akkurat nå bare ikke i stand til å håndtere andre navn enn Sophie Elise, Märtha Louise, Trond Giske, Christian Krohg, Leiv Eiriksson og Roald Dahl. Og kanskje kong Harald, fordi han fikk en av vase av Vladimir Putin og sendte ham takkekort bare noen uker etter krigen i Ukraina brøt ut i februar 2022.

Krigen, ja. Nå har den vart i ett år. Noen som vet hvordan det går med den? Og med det der jordskjelvet i Tyrkia og Syria? Den som visste det. Følger du norsk samfunnsdebatt, får du i alle fall ikke vite noe særlig om det.

I nyhetsmåneden februar 2023 hadde nok den ultimate, klikkvennlige debattsaken vært om Sophie Elise, Märtha Louise, Trond Giske og kong Harald hadde rottet seg sammen, brutt seg inn på Nasjonalmuseet for å ta ned Christian Kroghs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika», for så å henge det opp igjen noen dager senere. Så hadde de nok lagt hele historien ut på Instagram og sendt et takkekort til Vladimir Putin, men de diskuterte heftig om det riktige er å kalle ham «stygg» – eller bare «ekkel».

[ Jeg har en beskjed som alle må få med seg ]

[ Å ta oppvasken etter Zalo-sjokket er en drittjobb ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen