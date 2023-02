I 2018 måtte nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug gå av som justisminister etter en Facebook-post som avsluttet med spinndoktor Espen Teigens karakteristiske signatur «lik og del». Siden har Teigen vært journalist i Nettavisen i to perioder, avbrutt av et comeback i Frp. Sist sluttet han i avisen på nyåret.

Nå gransker redaksjonen alle Teigens saker for å finne mulige økonomiske koblinger som bryter med presseetikken og den tilliten som kreves av den fjerde statsmakt. Det viser seg nemlig at den tidligere Frp-politikeren har lånt penger av kilder som han har intervjuet i avisen. Hittil er det kjent at Teigen har stått i gjeld til den mye omtalte Sløseriombudsmannen, Are Søberg, og generalsekretæren i Stiftelsen Rettferd, Tor Bernhard Slaathaug. I tillegg har han lånt penger av to tobakkslobbyister.

Espen Teigen har to ganger gått fra Frp til Nettavisens redaksjon. Nå gransker Nettavisen Teigens saker på jakt etter presseetiske brudd og økonomiske koblinger til kilder. (Mimsy Moller)

Tidligere i uka kunne Nettavisen i tillegg avsløre at Teigen hadde tilbudt en kilde omtale i Nettavisen mot betaling. Teigen forsvarer seg med at tilbudet aldri var reelt ment, og han har beklaget overfor Nettavisens ledelse og lesere. Han har også fortalt at overtrampene skyldes «en veldig tøff økonomisk situasjon som har gått på helsa løs». Nettavisens ansvarlige redaktør, Gunnar Stavrum, sier at han er rystet over det som har kommet fram. «Å kreve betalt for å skrive saker er en dødssynd i journalistikken. Det gjør det ekstremt vanskelig å få tilbake tilliten som er nødvendig å ha for den som er journalist», uttaler Stavrum til egen avis.

Akkurat det med tillit og ansvar er vesentlig i denne saken og to andre som har preget mediene i det siste. Det går nemlig en rød tråd fra Märtha Louise til Sophie Elise og Espen Teigen. Det dreier seg om den negative kostnaden man må være villig til å ta hvis man ønsker å leve i og av offentligheten. Når Märtha Louise klager på norske medier og den kritikken hun mener at hun og hennes nærmeste får eller har fått, må vi derfor ikke glemme at de selv har valgt å kommersialisere på den offentlige interessen rundt kongehuset. Og i tilfellet rundt Sophie Elise, er det åpenbart at hun selv har skapt den interessen som hun nå er offer for.

Sophie Elise Isachsen. Forfatter, blogger og influenser. Fotografert i forbindelse med at da hun ga ut boka Ting jeg har lært. (Mimsy Moller)

Egentlig er det så enkelt som at hvis fysioterapiutdannede Märtha Louise selv ville, kunne hun valgt et langt mer anonymt liv. Og hvis Sophie Elise ikke hadde levd av å være influenser, ville det ikke betydd noe særlig om hun var et dårlig forbilde da hun la ut et bilde der ei venninne står ved siden av henne og holder i en pose med hvitt pulver. I stedet har de valgt å like og dele. Da må de også tåle oppmerksomheten. God fredag!

