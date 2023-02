Klæbo-kameratene teller til seks

Han leverte en finale til terningkast seks på torsdagens sprint, og han vet at dette mesterskapet ender i en femmil, der han ble diskvalifisert fra gull i Oberstdorf for to år siden.

Den episoden har satt seg fast i Klæbo, og på denne åpningsdagen bekreftet han at han ikke bare er den raskeste løperen, men også den klokeste som antakelig også er best forberedt.

Ingen har flere døgn i høyden enn Klæbo, få har visualisert løpene mer enn ham. Mens heat etter heat ble rammet av uhell og krasj i løssnøen i Planica, holdt Klæbo seg på minst en skiavstand til alt som skjedde. Han var ikke engang i nærheten av de sklitaklingene og fallene som skjedde. Og finalen ledet han fra start til mål i den grad at han kunne skrellet en appelsin på oppløpet. Det er sjelden å se i sprint.

Vi vet at Klæbo føler, og dels er tynget av det forventningspresset som er bygget rundt ham. Nå snakker mange om seks gull av seks mulige, jeg tror han er mer opptatt av å vinne de rennene som than mangler i samlingen.

Man skulle tro at en løper som står med elleve gull i OL og VM skulle være mett, men han mangler altså gull på distanserenn. Jeg husker hvilke følelser Petter Northug viste da han vant sitt første VM-gull i renn med individuell start. Han fikk vist verden at han ikke bare kunne ligge i et felt og lure.

Klæbos første distanserenn kommer allerede fredag, på den lengste distansen de har gått så langt denne sesongen. Uten noen hviledag imellom. Han er opplagt favoritt på fredagens tremil med skibytte som antakelig blir et større norsk mesterskap enn hva denne sprinten viste.

For det var kanskje bare Erik Valnes som kunne utfordret Klæbo torsdag, men han felte seg sjøl i semifinalen og har ikke flere kort å spille på. Han var raskest i prologen. Men det blir vrient å vrake Pål Golberg fra søndagens sprintstafett etter sølvet torsdag. Argumentet imot er at Valnes er mer uthvilt på søndag, men sjøl var han klar for første fly hjem.

Hvor mye medaljer i mesterskap betyr ga Pål Golberg et bilde på. Tårene rant da han fortalte om sin opplevelse som endte i sølv på målfoto. Han har tilhørt norsktoppen i årevis, men han ble altså 32 år før den første individuelle VM-medaljen kom. Også han kan ta flere i dette mesterskapet.

For svenskene ble det storeslem i kvinneklassen der Kristine Stavås Skistad møtte den berømmelige veggen i finalen. Nå skal hun hjem og trene til VM i Trondheim om to år. At hun kom til VM-finalen ga henne i hvert fall ny inspirasjon. Og i neste VM på hjemmebane trenger norsk kvinnelangrenn påfyll. Men det vet vi mer om når dette mesterskapet er over.





