Ydmyke Norge

Vi har blitt vant til at både langrenn og skiskyting har utviklet sine mobile skiverksteder de bringer verden rundt, også kalt smøretrailere. Den vil også være på plass under ski-VM i Planica som åpner onsdag.

Men Norges nye påfunn er altså en VIP-trailer som nå er parkert ved inngangspartiet til langrennsstadion under navnet Camp Norway. TV2 kan fortelle at Norge betaler 6.000 euro (om lag 60.000 kroner) for å stå der. Det er den andre versjonen av smøretrailer, altså der VIP-gjestene (les sponsorer) skal pleies. Og smøres. Men uten ski.

Prisen er neppe sjokkerende for noen av de besøkende, men signalet utad blir pinlig. Vi får antakelig et ski-VM med en voldsom norsk dominans, og det burde være mer enn nok. Da bør man i hvert fall vise litt ydmykhet utenfor skisporene. Det gjør man ikke.

– Hva i helvete er det Norge holder på med? Trenger Norge å gjøre mindre skinasjoner enda mindre? Greit nok at de har råd til å betale 6000 euro for å stå parkert her for sine sponsorer, men langrenn trenger nå mer enn noen gang at det blir mindre forskjell mellom nasjonene både sportslig og økonomisk, sier Slovenias beste langrennsløper gjennom tidene, Petra Majdic til TV2.

[ Her er hele VM-programmet, dag for dag ]

Norges Skiforbund svarer med at traileren skal være et samlingssted for sine sponsorer og at det ville vært dyrere å leie lokaler i nærheten. De skal også ha invitert Sverige med inn, men fikk avslag derfra.

Det er dyrtid i Europa, vinteridretten står midt i en klimakrise, men ski-VM er ski-VM. Det er fortsatt stort i Norge. I Europa er VM i alpint og skiskyting mye større, men det spiller ingen rolle nå. VIP-traileren skal feire norske gull nesten daglig fra og med torsdag. Du er herved advart.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen