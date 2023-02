Tett i toppen, men hvem tar gullet?

Det drar seg til i toppen av ligaen. Og bra er det. For lenge har det hele sett opp og avgjort ut. Senest i januar ledet Arsenal soleklart. Slik er det ikke lenger.

Etter Manchester Citys seier over Arsenal i midtuken har begge 51 poeng. Dog har City spilt en kamp mer. Men som alltid; det er bedre med tre poeng i lomma enn tre poeng å spille for i en hengekamp. For Arsenal ligner dette på flere tidligere sesonger. De leverer bra, men rakner til slutt. Klubben fra London står nå med tre strake uten seier i ligaen og samtidig har ikke Arsenal-manager Arteta slått Citys Guardiola på ni kamper. Slik statistikk kan fort prege en klubb og et lag. Det gjør noe med stemningen når det butter.

City møter Forest borte søndag, mens Arsenal skal til Birmingham for et oppgjør mot Aston Villa. Begge kampene vil i en normalrunde være klink B. Men nå begynner det å dra seg til og da øker spenningsnivået. Tabbene lusker rundt lagene og det skal ikke all verden av motgang til før det blir bråk innad i troppen. En skade kan dessuten ødelegge alt. Og vi skal heller ikke glemme at Arsenal skal opp mot gamlesjefen Unai Emery denne runden, og da kan det fort gå som det så ofte gjør: Gamle kjente feller hverandre.

Det er kanskje ikke så rart at Arsenal står uten ligagull siden 2004. De har det som nevnt med å rakne litt når det hele skal avgjøres. Det gjenstår en tredel av sesongen og Martin Ødegaard kan fortsatt lose troppene inn til gull. Det gjenstår å se.

Men det er jo gøy med to nordmenn i hovedrollene da. Erling Braut Haaland er kanskje Citys viktigste mann, mens Norges kaptein Martin Ødegaard er Arsenals viktigste.

Sannsynligvis vil en nordmann fra City eller Arsenal kunne heve Premier League-trofeet over hodet 28. mai. De fleste tror vel det står mellom dem? Og da tipper jeg det ikke blir gull til Arsenal i år heller. Det gullet tar City gitt. Ja, om ikke Manchester United skulle klare å hente inn forspranget på fem poeng da. Ja, United kan ta gull de. Rarere ting har skjedd. Det er tross alt 45 poeng til å spille om og det skiller altså kun fem poeng blant de tre øverste. Det er bare å glede seg. Vi går en heftig vår i vente.

