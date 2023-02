Norgeshistoriens yngste gjerningsmenn er renvasket

Justismordene er et faktum, men la oss først spole tilbake til Trondheim 15. oktober, 1994: Ei jente blir funnet død øverst akebakken i drabantbyen Tiller. Overkroppen er naken. Den våte nysnøen er blodig.

Jenta er 5 år gamle Silje Marie Redergård. Selve dødsårsaken er nedkjøling, men før dette har noen mishandlet og forlatt henne i akebakken. Hvem? Politiet lover å oppklare saken raskt. Hoder skal rulle.

NRK-dokumentaren «Drapet i akebakken» høsten 2021 skildret det dramatiske døgnet som fulgte: Politiet peilet seg fort inn på tre gutter på 4, 5 og 6 år som lekte med Silje i akebakken før hun ble funnet død. I dokumentarserien kommer det sterk kritikk av etterforskningen i 1994. De tre barna endrer forklaringer underveis i avhørene. Et av spørsmålene politiet skal ha stilt er: «Er du sikker på at du ikke har sparket eller slått Silje?»

Et åpenbart ledende spørsmål som aldri ville blitt stilt med dagens avhørsmetoder.

Selv om guttene juridisk ikke ble dømt, så ble de definitivt dømt.

Bare et døgn senere holder politimesteren i Trondheim pressekonferanse, og politiet oppfyller sitt løfte: En lynrask oppklaring. Tre gutter blir utpekt. Ikke bare som gjerningsmenn, men som de – så vidt kjent – yngste gjerningsmennene i norgeshistorien, ifølge NRK. Saken henlegges på grunn av de mistenktes lave alder, og den blir derfor aldri behandlet i rettsvesenet.

Det frister å stille spørsmålet: Hadde terskelen for å stemple guttene som skyldige vært høyere hvis de risikerte fengselsstraff? Det nytter naturligvis ikke å spekulere i det. Men selv om guttene juridisk ikke ble dømt, så ble de definitivt dømt. Justismordet er et faktum.

For det gjør selvsagt noe med selvbildet ditt å bli stemplet som barnedrapsmann. To av de mistenkte guttene endte – ikke overraskende – opp i fosterhjem. Den ene gutten slet med alvorlige rusproblemer i ungdomsårene.

Hva så med foreldrene? Som mor eller far finnes det vel knapt en verre beskjed å få enn at den lille gutten din er en drapsmann.

I desember 2021 ble det besluttet gjenopptakelse av saken, og i dag kom altså påtaleavgjørelsen: Statsadvokaten i Trøndelag mener det ikke finnes bevis for at Silje ble mishandlet til døde av de tre guttene.

Guttene er altså renvasket. Det er ikke politiet i Trondheim. Samtidig er det vrient å klandre de involverte i etterforskningen for manglende kompetanse 28 år tilbake i tid. Trolig visste de ikke bedre. I dag bør vi først og fremst puste lettet ut over at saken faktisk ble gjenopptatt, og at politiet har kommet mye lenger i bruk av avhørsmetoder.

Det er lett å dra parallellen til drapet på 4 år gamle Kevin i Sverige, som fant sted bare tre år etter drapet i akebakken. De utpekte drapsmennene, to brødre på da 5 og 7 år, fikk millionerstatning da de senere ble renvasket.

Nå venter det nok også en saftig erstatningssak for guttene i akebakken, om de vil. Millioner skal – og bør – rulle.

