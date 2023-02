Der norsk VM-gull sitter langt inne. 65 år siden sist

Det er neppe mange der ute som kjenner Maria Therese Tviberg av utseende. Også er hun noe så sjeldent som en verdensmester på ski fra Bergen.

Det er vel enda færre som husker Inger Bjørnbakkens sportslige prestasjoner. Men hun var altså den forrige og eneste norske VM-vinner i alpint da hun vant slalåm i Bad Gastein i 1958. Hun gikk bort for to år siden, 87 år gammel. Hun ble også første norske kvinnelige utøver som vant Morgenbladets gull (nå Aftenpostens gull) og Sportsjournalistenes Statuett.

Så det er der vi plasserer Maria Therese Tviberg nå. Nå vil noen si at verdens beste slalåmkjørere ikke prioriterer parallellslalåm som er en ganske ny øvelse, og var definitivt ikke funnet opp i 1958. Men parallellslalåm er blitt en egen profesjon etter at den ble VM-øvelse for to år siden og OL-øvelse (lagkonkurranse) i Beijing i fjor.

Det er duell mot duell hele dagen og det er bokstavelig talt skulder mot skulder. Da handler det om ikke å la seg affisere av makkeren i løypa ved siden av.

Det skulle man tro Maria Therese Tviberg ble denne onsdagen for hos henne kom tårene allerede da hun satt i heisen opp til finalen. Da visste hun jo allerede at det ble minst sølv … Hun hadde slått lagvenninne Thea Louise Stjernesund i semifinalen. Det var jo henne som var den norske gullkandidaten.

Etter at den norske alpinsuksessen eksploderte på 90-tallet har det stort sett handlet om guttas suksess og da særlig i fartsdisiplinene. Det har vært en strak linje med toppnavn fra Atle Skårdal til Aleksander Aamodt Kilde og hele gjengen har hanket inn medaljer i mesterskap. Blant jentene har det vært tyngre. Onsdagens to medaljer var nummer 11 og 12 tatt av norske kvinner gjennom historien,

Det skal noe ekstra til for å få oppmerksomhet i norsk toppidrett nå. Den ene store prestasjonen slår den neste i hjel. I dag kommer det sannsynligvis mer i skiskyting, i helgen både i alpint og skiskyting før det mesterskapet som står aller sterkest i den norske bevisstheten begynner i neste uke. Da er det langrenn, kombinert og hopp som overtar.

Men nye norske VM-vinnere er alltid spennende. Den ferskeste er tross alt ganske rutinert, Maria Tviberg ble født noen uker etter at OL-ilden på Lillehammer var slukket i 1994. Velkommen inn i den eksklusive klubben, Maria!

